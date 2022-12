Odvolávanie vlády bolo v parlamente napínavé do poslednej minúty. Nielenže sa počas dňa špekulovalo hneď o niekoľkých možných scenároch, najviac však verejnosť zaujalo Matovičov krok priamo v Prezidentskom paláci. Po tom, čo podpísal a odovzdal demisiu, si to podľa jeho slov po telefonáte s doposiaľ neznámou osobou rozmyslel a vytrhol papier z rúk povereného úradníka. Bolo však už neskoro, vláda Eduarda Hegera (OĽANO) v NR SR nedostala od pléna dôveru.

Neskôr sám Matovič na tlačovej konferencii varoval pred koncom demokracie. "Začína sa ťažká predvolebná kampaň," povedal. Tvrdí, že Smer-SD, Hlas-SD a Republika sú dohodnutí na zmene volebného systému. Pokiaľ prídu k moci, prvý zákon, ktorý zmenia, sú podľa Matoviča volebné pravidlá. Myslí si, že budú chcieť zaviesť zmiešaný volebný systém, čiže časť poslancov bude volených za región. To podľa neho bude výhodné pre tieto strany. Považuje to za cestu ku koncu demokracie. "Keď nedokážeme zobudiť demokratov, stratíme demokraciu," povedal s tým, že ak demokratický volič nepôjde voliť, bude tu len paródia na demokratické voľby. PS a SaS nemajú podľa neho snívať o vláde s Hlasom-SD. "Peter Pellegrini nakoniec pôjde s mafiou," povedal.

Taktiež z jeho pohľadu ozrejmil aj okolnosti ohľadom svojej demisie. "Keď som videl, že zrejme nie je iná cesta, za prítomnosti premiéra, aj Richarda Sulíka som povedal, že som ochotný podať demisiu a hneď. Chcel som stanovisko od SaS, ako sa zachovajú, či podržia vládu," ozrejmil s tým, že nakoniec prišla odpoveď od premiéra, že Sulík nevie garantovať, ako sa zachovajú. "Podal som svoju demisiu, požiadal som o kópiu," opísal. Vtedy mu prišiel telefonát, ktorý ho presvedčil, aby demisiu nepodal, pretože "bojovníci sa pred mafiou neskláňajú". Matovič odmietol, že by demisiu vytrhol z rúk pracovníka prezidentskej kancelárie. Mrzí ho komunikácia prezidentky. Priznal však, že to bolo nezvyčajné.

K situácii sa vyjadril aj predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár. Ten na sociálnej sieti napísal: "Urobím, čo je v mojich silách, aby ľudia na Slovensku aktuálnou situáciou trpeli čo najmenej a aby sa čo najskôr uskutočnili predčasné voľby a mohli ste si nanovo zvoliť svojich zástupcov." V inom vyhlásení uviedol, že: "Každý poslanec sa rozhodol, ako to cítil. Je to realita. Urobím len jednu jedinú vec a všetky moje kroky pôjdu k tomu, aby sme čo najviac ochránili občanov Slovenska".

Čo sa týka zmeny Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami, povedal, že by mohol prísť návrh na hlasovanie v parlamente budúci týždeň. Verí, že ho prijme drvivá väčšina poslancov. Poukázal na potrebu jeho prijatia, aby bolo možné vyhlásiť predčasné voľby. Ak by vláda v demisii priniesla podobný návrh aj s návrhom na skrátené legislatívne konanie a hlava štátu by to odobrila, vie si predstaviť aj tento spôsob prijatia ústavnej zmeny.

Z pádu vlády je sklamaná predsedníčka minoritnej strany Za ľudí Veronika Remišová: "SaS, Progresívne Slovensko, mafia a fašisti spoločne povalili protikorupčnú vládu. Richard Sulík rozbil už tretiu vládu, v ktorej sedel a je to pre nás obrovské sklamanie. Nielen pre voličov SaS, ale aj nás, jeho kolegov, ktorí sme si mysleli, že Richard Sulík je človek s jasným hodnotovým nastavením."

V podobnom sklamanom duchu sa vyjadril na sociálnej sieti aj jej stranícky kolega Juraj Šeliga: "Bojoval som do poslednej chvíle o to, aby vláda Eduarda Hegera nepadla. Odmietol som dohody a vydierania Tarabom o predčasných voľbách. Žiaľ, vláda padla. Snažil som sa, aby SaS stiahla svoj návrh, no nakoniec k dohode neprišlo. Úprimne, ľudsky ma to veľmi, veľmi mrzí. Toľko energie, snahy o dosiahnutie kompromisu a ústupky, to všetko vyšlo nazmar."

Ďalej dodáva: "Nevieme, aké budú nasledujúce kroky politických špičiek, jedno chcem však povedať - demokrati, nesmieme sa vzdať v zápase za spravodlivejšie Slovensko. Čakajú nás náročné dni, Fico sa bude snažiť opäť ukradnúť štát a otvoriť dvere mafii, to mu nesmieme dovoliť."

Viacero poslancov OĽANO zostalo po hlasovaní veľmi sklamaných, medzi nimi aj Erik Ňarjaš. Podľa neho je lepšie byť v demisii ako s SaS. Tvrdí, že SaS povalila ďalšiu vládu: "Táto vláda bude však normálne vládnuť v demisii do volieb, ale s čistým štítom, že nepristúpila na vydieranie SaS," napísal tesne po hlasovaní. Dnes pridal ďalšie vyjadrenie: "No a teraz, keď vláda padla, príde SmeroHlas alebo progresívci. Budú lacnejšie potraviny, energie, nafta, dane, všetko bude tak, ako predtým... Všetkým pôjdu hore platy o 3-násobok, dôchodky o 5-násobok, to sa nám bude super žiť... Len, aby sme ešte neplakali," napísal na Facebooku.