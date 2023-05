Prezidentke Čaputovej pretiekol pohár trpezlivosti a v nedeľu (8.5.) oznámila vytvorenie novej úradníckej vlády, ktorej bude predsedať Ľudovít Ódor. Hlava štátu apeluje, že nových ministrov vyberala na základe apolitickosti a odbornosti. „Bude to vláda ľudí, pre ktorých vládnutie nebude predvolebnou kampaňou.“

Prezidentka nechce zvýhodňovať žiadnu politickú stranu, a preto budú kabinet odborníkov tvoriť výlučne ľudia, ktorí nebudú kandidovať v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Zároveň pripomína, že medzi ministrami sú konzervatívci a aj liberáli.

Mená nových ministrov odhalené

Čaputová vymenuje novú vládu až po 15. máji, aby mal Hegerov kabinet čas ukončiť všetky svoje záväzky na jednotlivých rezortoch. Zoznam nových ministrov plánuje verejne oznámiť po tom, čo o nich oboznámi predsedov politických strán. Avšak niektoré mená už stihli preniknúť do médií.

Podľa informácií denníka Postoj sa ministrom zahraničných vecí stane Hegerov poradca pre zahraničnú politiku a diplomat Miroslav Wlachovský. Wlachovský ma za sebou bohatú diplomatickú minulosť, keď pracoval na ambasáde v USA a pôsobil ako veľvyslanec v Dánsku a v Spojenom kráľovstve.

Na snímke Miroslav Wlachovský.

Denník Postoj píše, že ministerstvo zdravotníctva povedie súčasný štátny tajomník, patológ Michal Palkovič, ktorý tam pôsobí ako krízový manažér po odchode Vladimíra Lengvarského. Lívia Vašáková, ktorá je generálna riaditeľka Plánu obnovy by mala stáť na čele Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Bývalá detská ombudsmanka Jana Dubovcová by sa mala posadiť do kresla ministerky spravodlivosti, ktorá v minulosti kandidovala za koalíciu PS/Spolu. S vymenovaním Dubovcovej súhlasí aj Robert Fico (Smer-SD), ktorý sa tak vyjadril v diskusnej relácii RTVS O päť minút 12.

Na snímke bývalá ombudsmanka Jana Dubovcová.

Michal Horváth, hlavný ekonóm NBS, by sa mal stať ministrom financií a rezort hospodárstva by mal viesť súčasný štátny tajomník Peter Švec. Portál Topky.sk však píše, že šéfom hospodárstva by mal byť Peter Blaškovitš, bývalý riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorý túto informáciu nevyvrátil.

„Nemôžem vyvrátiť skutočnosť, že takáto téma vo vzťahu k mojej osobe bola, respektíve je na stole. Viac by som to však nerád v tomto momente komentoval,“ hovorí Blaškovitš.

Na snímke Peter Švec.

Ján Horecký a Viliam Karas, ktorí pôsobili na ministerstve školstva a spravodlivosti, boli nestraníci, ktorí v súčasnosti nepopierajú, že by sa mohli objaviť na kandidátke KDH. Aj to môže byť jeden z dôvodov, prečo ich prezidentka nechce nechať na ich pozíciách.

