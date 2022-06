Kollár a Fico sa v relácii TV JOJ na Hrane vyjadrili k politickým témam, ktoré aktuálne hýbu Slovenskom. Jedným takým je aj odvolávanie ministra hospodárstva za SaS Richarda Sulíka, ktoré má byť budúci štvrtok. Návrh na odvolanie ministra podal opozičný Smer-SD. Fico hovorí, že Sulík nič neurobil so zdražovaním energií a palív.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa vyjadril, že v EÚ nie je záujem o produkty z Ruska. "Nemal by o takejto veci rozhodovať premiér alebo jeden minister," reagoval v relácii Kollár. "Zoberte si, že si Orbán vyrokoval to, čo chcel a nevidím dôvod, že by sme si ani my nemali vyrokovať to, čo chceme," pokračoval Kollár. Fico v tejto súvislosti pripomenul, že Heger mal "buchnúť do stola a tento návrh vetovať" rovnako, ako on vetoval migrantov na Slovensku. Podotkol, že po bezpečnom plyne z Ruska, budeme voziť skvapalnený plyn zo Spojených štátov.

"Pamätá si niekto, že by som ja s Dankom a Kollárom neustále obťažoval verejnosť nejakými pravidelnými hádkami na dennej báze? To tu nikdy nebolo," poznamenal Fico v súvislosti s tým, že strana SaS sa nebude zúčastňovať koaličných rád. "Poďme do referenda, nech ľudia nanovo rozdajú karty," povedal Fico.

Fico si rýpol do predsedu parlamentu len pri téme nájomných bytov. Poznamenal, že Sme rodina postavila kopu bilbordov, ale nájomný byt ani jeden. "Keď bude prvý nájomný byt, podám vám ruku," povedal Fico Kollárovi. "Táto vláda nepostaví ani jeden nájomný byt, ani jednu nemocnicu," podotkol ďalej. Celá debata sa však niesla v prekvapivo pokojnom duchu, akoby v nej ani nesedeli politickí rivali.

Čo sa týka prípadného odvolávania ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, Kollár sa ho zastal. Dokonca sa vyjadril, že Lengvarský ako jeden z mála "robí a nekecá". Ako by problém s nemocnica riešil Kollár a Fico nájdete v našej galérii!

Debata Kollára a Fica sa po celý čas niesla v miernom až zdržanlivom tóne: neskákali si do reči, nehádali sa, a v podstate sa len jemne „hrýzkali“. Počas hodinovej diskusie sa pohádali len na téme cien potravín. Šéf Smeru totiž Kollárovi vyčítal, či chodí vôbec do potravín a či vie koľko stoja jednotlivé potraviny. „Nechodím do potravín, lebo žijem sám,“ odpovedal Kollár Ficovi, keď sa ho snažil skúšať z ceny masla.

