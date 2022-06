Po voľbách 2020 sa čoraz častejšie a intenzívnejšie do seba púšťali vtedy premiér Matovič a minister hospodárstva Sulík. Dôvodom ich sporov bol hlavne boj s koronavírusom. Obaja naznačovali, že ten druhý by mal vo svojej funkcii skončiť. „Všetci vidia, že Matovič nie je spôsobilý viesť vládu. Chce môj odchod. Dôvodom je osobná pomsta,“ povedal Sulík vo vrcholiacej kríze pri podávaní demisie. Ak vraj aj Matovič urýchlene nepodá demisiu, tak vo funkciách skončia aj ďalší ministri za SaS Branislav Gröhling a Ivan Korčok. Tí odstúpili 25. marca 2021.

Matovič podal demisiu k 31. marcu a od 1. apríla 2021 vedia vládu Eduard Heger. Šéf OĽANO prevzal po novom premiérovi stoličku ministra financií. Sulík sa následne snažil nereagovať na náznaky slovných útokov zo strany Matoviča. To sa ale zmenilo pri takzvanom protiinflačnom balíčku, ktorý kritizujú aj odborníci. Matovičov protiinflačný balíček sa napokon premenoval na prorodinný a štátny rozpočet bude stáť viac ako 1,2 miliardy eur. SaS ale vadí, že peniaze nie sú rozdávané adresne a hlavne, že urobia ďalšiu dieru v rozpočte. Matovič chce k tomu zvyšovať dane, lebo vraj sa tým získa 720-miliónov eur. Zvyšovanie daní je ale pre Sulíka červenou čiaru. „Matovič má manickú fázu, musíme dva-tri mesiace vydržať a potom bude zas pokoj,“ povedal Sulík.

Minister financií ale kontroval a z koaličnej krízy viní SaS: „Budú to tlačiť do predčasných volieb. Oni nevydržia dlhšie ako jeden rok v nejakej vláde. Rok vydržali v Radičovej vláde, položili ju. Rok vydržali v Matovičovej vláde, položili ju. Rok vydržali v Hegerovej vláde, položia aj tú,“ povedal Matovič. Nebolo to prvýkrát, čo Sulíka a jeho stranu obvinil z pádu Radičovej vlády.

Tá vznikla po voľbách v roku 2010. Na kandidátnej listine SaS vo vtedajších voľbách bol aj Matovič a ďalší traja členovia OĽANO, ktorí sa tak cez liberálov dostali prvýkrát do parlamentu. Začiatkom roku 2011 ale SaS vylúčila Matoviča z ich poslaneckého klubu, lebo zahlasoval so Smerom! Aj kvôli jeho hlasovaniu neprešla novela zákona z dielne Mostu, SDKÚ a SaS. 11. októbra 2011 bolo spojené hlasovanie za Euroval s dôverou vláde Ivety Radičovej. Sulík nesúhlasil, aby boli tieto hlasovanie spojené, lebo bol proti Eurovalu, ale za zotrvanie vlády. Za Euroval a dôveru hlasovalo 55 poslancov, 9 bolo proti, 60 nehlasovalo a 26 bolo neprítomných. CELÉ HLASOVANIE VŠAK ODHALILO VEĽMI ZÁVAŽNÚ VEC, V KTOREJ JE ZAPLETENÝ IGOR MATOVIČ OSOBNE...

