Minister školstva Branislav Gröhling (46) s vládou prerokoval presný plán návratu detí do škôl. Ten predstavil na tlačovej konferencii.

Ako to bude s deťmi po prázdninách? Do konca tohto týždňa školy navštevujú žiaci prvého stupňa základných škôl. Druhý stupeň a stredoškoláci sa učia dištančnou formou. Do školských lavíc sa deti môžu vátiť najskôr 11. januára.

„Za ostatné týždne sa veľa skloňovalo otváranie škôl v januári,“ povedal Gröhling s tým, že pri téme návratu detí do škôl prebehla debata s ministrom zdravotníctva. Aj ministerstvo školstva sa bude riadiť Covid automatom pokiaľ nepovedia inak.

Na webe ministerstve školstva by mal byť zverejnený manuál návratu do škôl. Nachádzajú sa v ňom informácie pre riaditeľov či zriaďovateľov škôl, nájdu tam aj všetky dokumenty na vyplnenie. Čo s týka otvárania škôl – sú pre ne vytvorené štyri stupne varovania podľa závažnosti situácie v okresoch, v ktorých sa škola nachádza.

I. stupeň varovania - žiaci základných a stredných škôl sa v okrese vyučujú prezenčne bez obmedzení;

II. stupeň varovania - žiaci v základnej škole v okrese sa vyučujú prezenčne bez obmedzení a žiaci strednej školy, okrem končiacich ročníkov, sa vyučujú dištančnou formou do absolvovania testovania;

II. alebo III. stupeň varovania - žiaci v základnej škole sa vyučujú prezenčne na prvom stupni bez obmedzení a žiaci v špeciálnej škole bez obmedzení. V základných školách a stredných školách sa vyučuje prezenčne bez obmedzení v malých skupinách (najviac päť žiakov) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia + jeden učiteľ, ak podmienky neumožňujú. Žiaci druhého stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl, okrem žiakov v končiacich ročníkoch, sa vyučujú dištančnou formou do absolvovania testovania;

IV. stupeň varovania - v základnej škole sa vyučujú prezenčne len žiaci zákonných zástupcov „kritickej infraštruktúry“. Sú zatvorené aj materské školy, okrem tých, ktoré sa starajú o deti zákonných zástupcov „kritickej infraštruktúry,“ ostatné školy zotrvávajú v dištančnej forme vzdelávania

„Aktuálne sme na hranici medzi tretím a štvrtým stupňom varovania,“ povedal Gröhling s tým, že po ukončení opatrení by sme sa mali nachádzať medzi druhým a tretím stupňom varovania. „Je dôležité, aby sme do škôl vstupovali pretestovaní a aby sme mali istotu, že je to bezpečné,“ dodal minister.

Škola si môže objednať testovanie v niektorom z odberových miest, pričom základné umelecké školy budú fungovať v samostatnom režime. „Druhá možnosť je, že zriaďovateľ školy sa rozhodne pre vlastné mobilné odberné miest,“ dodal Gröhling. Škola si môže testovanie objednať aj u súkromného zriaďovateľa.

Zriaďovateľ, ktorý zabezpečí testovanie študentov, žiakov a jedného zo zákonných zástupcov dostane príspevok na testovanie. Zriaďovateľ môže požiadať predbežne o preplatenie výšky finančného 5 eur za úkon a test zadarmo. Gröhling však varuje, že táto suma zatiaľ nie je konečná. „Aj dnes bude prebiehať komunikácia s ministrom financií,“ dodal minister s tým, že táto suma môže byť aj vyššia.

Študenti, ktorí bývajú na internátoch, sa budú musieť pretestovať na koronavírus po príchode na internát.