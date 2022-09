Vyzerá to tak, že vyše desať ročný vzťah Pavla Ruska (59) a Henriett Heger (42) sa končí. Podľa zistení Nového Času majiteľka modelingovej agentúry podala na súd v Pezinku žiadosť o rozvod. Tieto informácie pre portál potvrdila modelingová agentúra. Samotná Heger sa k situácii nechcela vyjadriť.

Vzťah niekdajšieho televízneho magnáta a exministra hospodárstva Pavla Ruska so sympatickou brunetou Henriett Heger sa začal už v roku 2011. Bolo to len krátko potom, čo si dal bývalý šéf Markízy definitívne zbohom so svojou dlhoročnou manželkou Vierou.

Henriett Heger stála pri Ruskovi aj v časoch, keď mal už na krku obžalobu z objednávky vraždy svojej bývalej obchodnej partnerky a falšovania zmeniek Markízy. Len pár mesiacov pred vynesením rozsudku si povedali svoje „áno“. Vyzerá to tak, že bruneta má po roku a pol, čo jej milovaný sedí vo väzení toho dosť!



Pavol Rusko je odsúdený v prípade falšovania zmeniek spolu s Mariánom Kočnerom na 19 rokov väzenia.