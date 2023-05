V politickej debate sa Jaroslav Naď a Robert Kaliňák pochytili predovšetkým na téme blížiacich sa parlamentných volieb a aktuálnej situácii na Slovensku. Bývalý minister vnútra za vlád Smeru sa vyjadril, že mohlo údajne dôjsť k manipulácii referenda o vstupe Slovenska do Európskej únie. "Máme jednu historickú skúsenosť, ktorú nikto nemal záujem podrobne prešetrovať, pretože to bola otázka reprezentácie Slovenska, tak sa k tomu nikto nevrátil. Hovoríme o referende o vstupe do EÚ. To bolo vtedy, keď dve hodiny pred uzavretím volebných miestností bola účasť okolo 48 percent a potom bola 51,8. Za dve hodiny museli prísť desiatky tisíc ľudí na to, aby to dobre dopadlo," povedal Kaliňák. Po otázke moderátora však povedal, že tieto voľby zmanipulované neboli, iba, že boli určité pochybnosti. Ako minister vnútra sa tomu podľa svojich slov nevenoval, pretože nechcel, aby bol spochybnený náš vstup do Európskej únie.

Na otázku, na základe čoho tvrdí Smer, že septembrové voľby môžu byť zmanipulované, povedal, že do procesov čoraz viac vstupujú elektronické systémy a konkrétneho páchateľa, respektíve manipulátora v súčasnosti nemá. Naď následne povedal, že na Kaliňáka podá trestné oznámenie, pretože ani náznakom nedal preveriť údajne zmanipulované referendum o vstupe do EÚ, aj keď o tom mal informácie. Kaliňák zareagoval, že sa na to veľmi teší.

Naď potom prekvapil aj doteraz neznámou informáciou o preberaní financií z Ruska v súvislosti so septembrovými parlamentnými voľbami na Slovensku. "Áno, môžu byť zmanipulované voľby. A hovorím to na základe toho, že najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky, vrátane mňa, sme dostali spravodajskú informáciu zo zahraničia, ktorá hovorí presne o osobe, čase a mieste, kedy štátny občan Slovenskej republike bol v Rusku preberať finančné zdroje v prospech politickej strany Smer na manipuláciu volieb," šokoval vyhlásením exminister obrany. Zároveň ozrejmil, že túto informáciu dostali najvyšší ústavní činitelia a polícia.

O stanovisko sme požiadali aj predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina) a prezidentku Zuzanu Čaputovú.