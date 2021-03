Nevhodné slová premiéra Igora Matoviča (47) na adresu Ukrajiny si vybrali svoju daň. Ukrajinský minister zahraničných vecí ich označil za nevhodné a žiada ospravedlnenie, Matovič tak však neurobil. Namiesto toho to musel vyriešiť niekto iný.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba kritizoval slovenského premiéra Igora Matoviča. Dôvodom sú jeho výroky vo vysielaní Rádia Expres, kde na otázku, čo sľúbil Rusku za dodávku vakcín Sputnik V, odpovedal, že Zakarpatskú Ukrajinu. Napriek tomu, že predseda slovenskej vlády neskôr doplnil, že nesľúbil nič, a naznačil, že žartoval, reakcia z Ukrajiny na seba nenechala dlho čakať.

Ukrajinská vláda žiadala od Matoviča ospravedlnenie, to však neprišlo, dokonca ani cez jeho facebook. Namiesto toho sa ospravedlnil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (56), ktorý po rokovaní vlády (3.3.2021) otvorene kritizoval premiéra. Korčok vo svojom statuse píše, že komunikoval s Kulebom a ospravedlnil sa mu za nevhodné výroky. "Mrzí ma to o to viac, že sme len pred pár dňami mali v Kyjeve mimoriadne dobrý rozhovor ako ďalej rozvíjať naše vzťahy." Reakcie na jeho status boli takmer okamžité, jedna skupina ho chválila a kritizovala Matoviča, druhá si myslí, že sa premiér nemá za čo ospravedlniť.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba napísal, že „slovenský premiér svojimi nevhodnými vyjadreniami kazí nesmierne priateľské a úprimné vzťahy medzi Ukrajinou a Slovenskom". Podľa neho „žart"“ slovenského premiéra „znie aj obzvlášť urážlivo pre ukrajinský ľud trpiaci ruskou agresiou a ruskou okupáciou Krymskej autonómnej republiky a mesta Sevastopol, ako aj častí ukrajinského Donbasu“.

„Bez ohľadu na motívy, žáner alebo kontext, vyjadrenia šéfa slovenskej vlády, ktoré sa priamo dotýkajú územnej celistvosti Ukrajiny, sú absolútne neprijateľné a negatívne ovplyvňujú priateľskú a susedskú atmosféru ukrajinsko-slovenských vzťahov," cituje web reakciu ministerstva. V súvislosti s vyjadreniami slovenského premiéra si ukrajinská vláda predvolala slovenského Chargé d'Affaires.

