Ceny energií sa na svetových trhoch výrazne zvyšujú, čo znamená, že hrozia aj väčšie účty pre obyvateľov Slovenskej republiky. Sulík sa preto rozhodol zasiahnuť a zistiť, ako sa v skutočnosti veci majú. „Minulý týždeň sme viedli rokovania s viacerými kľúčovými hráčmi na slovenskom energetickom trhu. O záveroch by som vás chcel informovať,“ povedal na úvod brífingu Sulík.

Pozrite si brífing Richarda Sulíka o aktuálnej situácii v energetike:

Sulík tvrdí, že plynu sa na Slovensku nachádza dostatok: „Zásobníky sú plné. Ten hlavný zásobník je plný na 74 %. Tu treba vedieť, že jeho kapacita sa zväčšila.“ Podľa ministra bolo minulý rok plynu viac, lebo bol po ňom menší dopyt. Ale iné roky boli vraj približne také, ako je tomu teraz. Ďalšou dôležitou informáciou vraj je, že plynu priteká na Slovensko dostatok: „Priteká ho toľko, koľko je zmluvne dohodnuté s Gaspromom.“

Posledné roky sa cena plynu podľa Sulíka pohybovala na úrovni 20 eur za jednu megawatthodinu (MWh). „V roku 2020 bola 21.75 eur. Nikto tu neriešil žiadnu veľkú krízu,“ povedal Sulík s tým, že v roku 2021 prišlo k anomálii a kvôli nízkemu dopytu cena plynu poklesla na 16 eur. „ÚRSO mohlo robiť fintičky, ako keď ho viedol Jahnátek, ale to nespravilo,“ povedal Sulík s tým, že pokles cien bol presunutý aj na zákazníkov.

„Budúci rok bude regulovaná cena 22 eur a 45 centov. Teda vrátime sa na úroveň minulého roku. Keby ÚRSO nebolo tento rok znížilo cenu, tak sa nebavíme o žiadnom náraste,“ myslí si Sulík. Za toto obdobie vraj podľa Sulíka vzrástla priemerná mzda o viac ako 100 eur.

Slovensko je podľa ministra v elektrine takmer sebestačné. „Keď bude spustený tretí blok v Mochovciach bude to ešte lepšie,“ povedal Sulík. Na výrobu elektriny máme podľa ministra aj Gabčíkovo: „Nikto nemusí mať obavu, že by si nevedel kúpiť toľko, koľko potrebuje.“ Sulík si uvedomuje, že aj v tomto prípade ale došlo k nárastu cien. Pripisuje to oživeniu ekonomiky po Covide a Nemecku, ktoré odstavilo atómové elektrárne.

„Cena elektriny z roku 2020 v roku 2021 poklesla. Aj tu sa ÚRSO zachovalo korektne. Mohli aj tu spraviť fintičky a domácnosti by platili rovnako ako v roku 2020,“ povedal Sulík. Podľa neho bude cena elektrickej energie 1.5 centa za kilowatthodin (kWh). „To je to, čo vzrastie cena elektriny. Bude to trochu kompenzované tým, že znižujeme ceny za distribúciu. Zrušíme odvod do jadrového fondu. To sa okamžite premietne v cene,“ dodal Sulík. Podľa Sulíka zvýšenie cien elektriny zaťaží priemernú domácnosť o 3 až 4 eurá mesačne. „Maximálna regulovaná cena za elektrickú energiu stúpne z 13.3 centu na približne 14.6,“ dodal Sulík, že hrubá minimálna mzda vzrastie o 23 eur.