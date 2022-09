Ak by sa komunálne voľby konali v polovici septembra, svoj hlas by súčasnému primátorovi odovzdalo 44,7 percenta Bratislavčanov. Na druhom mieste sa nachádza Vallov hlavný vyzývateľ Rudolf Kusý. Trojnásobného starostu mestskej časti Nové mesto podporilo 31,6 percenta obyvateľov Bratislavy.

Prieskum agentúry SANAP Zdroj: www.SANEP.CZ

S výrazným odstupom nasleduje známy kuchár Miroslav Heredoš, ktorý by získal 9,8 percenta. Súčasný prednosta staromestského miestneho úradu Martin Mlýnek by obsadil štvrtú priečku so ziskom 8,9 percenta. V skupine zostávajúcich piatich kandidátov sa ani jednému nepodarilo prekročiť hranicu dvoch percent.

Medzi nimi sa najlepšie darilo známemu zabávačovi Martinovi Jakubcovi, ktorý by obsadil piatu priečku so ziskom 1,6 percenta hlasov.

Prieskum vykonala spoločnosť SANEP v dňoch 14. až 19. septembra 2022. Oslovila 1 076 ľudí, ktorí podľa spoločnosti tvoria reprezentatívnu vzorku hlavného mesta Bratislavy vo veku 18 a viac rokov. Prieskum zverejnila renomovaná česká agentúra SANAP na svojom webe.