Dodal, že ak by Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nespochybnil reputáciu vakcíny, mohli sme ňou začať "zajtra" očkovať. Počas tlačovej konferencie expremiér útočil na vedcov, riaditeľku ŠÚKL Zuzanu Baťovú, novinárov i prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Hlava štátu je podľa neho zaujatá a robí alibi Baťovej.

"Aj štrnásty test zo štrnástich, ktoré robilo Biomedicínske centrum SAV, dopadol na jednotku," vyhlásil Matovič. Záver ŠÚKL, že vakcíny v 40 krajinách spája len názov, komentoval ako "úmyselné poškodenie vakcíny" a narušenie dôvery ľudí. "Vzhľadom na to, že takéto hrubé klamstvo, znevažujúce túto vakcínu, bolo zo strany šéfky ŠÚKL pustené do sveta, ktoré v podstate hovorí o tom, že Rusi si balia čokoľvek do tých ampuliek a vždy tam dajú iba nálepku Sputnik V, musíme potvrdiť tieto výsledky v maďarskom OMCL laboratóriu," doplnil.

