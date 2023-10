Práve spomínané štyri strany budú tvoriť základ novej povolebnej koalície a vlády. Predovšetkým o ďalšom smerovaní Slovenska preto hovorili ich lídri s prezidentkou. Predseda Smeru-SSD Robert Fico dostal na zostavenie vlády 14 dní. „Nebude to ľahký proces, ale urobíme všetko preto, aby vláda vznikla," uviedol. Nechcel dopredu oznamovať, v akom poradí bude rokovať s ďalšími stranami.

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka už vedie neformálne rokovania s lídrami strán, ktoré uspeli v parlamentných voľbách. Chce zistiť, či existuje priestor na vytvorenie alternatívnej väčšiny v parlamente. „Dopredu si nekladieme žiadne podmienky a červené čiary," vyhlásil.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová počas prejavu po parlamentných voľbách 2023 v Bratislave. Potom postupne prijala lídrov štyroch najsilnejších politických strán. Zdroj: EMIL VAŠKO

Šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini potvrdil, že predsedníctvo strany zatiaľ nevylúčilo ani vládu so Smerom, ani s PS. Rokovať bude najskôr s víťazom volieb, neformálne sa však už stretol s Michalom Šimečkom. „Uvedomujeme si svoju pozíciu strany, bez ktorej nemôže vzniknúť žiadna vládna koalícia. Preto budeme pristupovať k rokovaniam zodpovedne, aby vláda vznikla," zdôraznil. Pretože ak by sa Hlas-SD rozhodol ostať v opozícii, nastala by patová situácia a hrozili by opäť predčasné voľby. Vstup do vlády so Smerom by Pellegrini nebral ako prehru. Tvrdí, že by nešlo o návrat a že Hlas-SD môže byť vo vláde rovnocenným partnerom. „Nebudem žiadny ‚podržtaška' ani nebudeme výťahom k moci, aby si s krajinou mohol zase robiť, čo chce," podotkol.

Pokiaľ ide o KDH, zatiaľ to vyzerá tak, že pôjde do opozície. Po stretnutí s prezidentkou to povedal šéf strany Milan Majerský. Predsedníctvo KDH podľa neho stojí za rozhodnutím nejsť do vlády so Smerom. V prípadnej štvorkoalícii s Hlasom, SaS a Progresívnym Slovenskom by podľa neho boli priepastné rozdiely medzi stranami, no sú ochotní debatovať, aby došlo k „veľkej miere kompromisu".

Počas stretnutí prezidentky s politikmi bolo jasne vidieť, že vzájomné vzťahy sú rôzne. Prezradili to reč tela, postoj, pohľad a gestá, ktoré človek robí podvedome. Práve podľa nich odborníčka pre neverbálnu komunikáciu Daniela Paculíková z vesti.sk posúdila vzťahy medzi prezidentkou a lídrami strán.

Daniela Paculíková zhodnotila neverbálnu kiomunikáciu prezidentky a lídrov strán. Zdroj: Jana Pustayová

Ako ohodnotila odborníčka reč tela Zuzany Čaputovej a Milana Majerského čítajte na ďalšej strane!