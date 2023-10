Robert Fico potvrdil, že jeho strana Smer-SD rozbehla rokovania s preferovanými koaličnými partnermi, pričom nenarazila na žiadne zásadné programové rozdiely. "Postupujeme podľa pravidla, že najskôr sa musíme dohodnúť, aký obsah bude mať vládny program, a až potom riešiť personálne otázky," uviedol Fico na sociálnej sieti. Po tom, ako sa Slovensko dozvedelo výsledky volieb, Smer podľa Ficových slov pracuje a rokuje.

Celé jeho vyjadrenie si pozrite vo VIDEU:

Pellegrini nebude žiadna "podržtaška"

Predseda strany Hlas-SD, Peter Pellegriny, zvažuje aj koalíciu s PS. Majú však veľké programové rozdiely a je otázne ako by to vnímali ich voliči. Vláda s PS by zrejme ponechala špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica aj policajného prezidenta Štefana Hamrana vo funkcii.

Užšie vedenie Hlasu nevylúčilo vytvorenie ani jednej, ani druhej možnej koalície. Povedal líder Hlasu Peter Pellegrini dnes po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Zároveň potvrdil, že sa už neformálne stretol s predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom. „Bolo to sondážne rokovanie, či môže vôbec nejaká chémia fungovať. Potvrdili sme si, že Hlas je pripravený v prípade neúspechu rokovania s prvou stranou sadnúť za rokovací stôl aj s potenciálnou štvorkolíciou,“ komentoval Pellegrini a dodal, že rokovanie bolo veľmi konštruktívne.

S Ficom sa chce stretnúť medzi štyrmi očami

O funkciách sa zatiaľ nebavili. Teraz sa plánuje stretnúť s predsedom Smeru Robertom Ficom medzi štyrmi očami. V prípade, že by sa s Ficom nevedeli dohodnúť, pripadá do úvahy potenciálna štvorkolícia s PS, KDH a SaS. Podľa jeho slov je dobrou taktikou, že sa najprv stretol so Šimečkom, pretože vie, čo mu môže ponúknuť druhá strana, a tým pádom sa mu bude lepšie vyjednávať s víťazom volieb.

Pellegrini zdôraznil, že Hlas si uvedomuje svoju pozíciu strany, bez ktorej nemôže vzniknúť žiadna koalícia a k rokovaniam bude pristupovať zodpovedne. Neurobí preto nič také, čo by spelo do patovej situácie a priviedlo krajinu k ďalším predčasným voľbám. „Pre nás je dôležité, aby sme mali garanciu, že vláda nebude robiť nejaké otočky vo vzťahu k medzinárodnej komunite, že budeme navonok pôsobiť rozumne, konzistentne a demokraticky, a preto je logické, že sa budeme snažiť o také posty, ktoré budú garantovať, že nikto nebude môcť potom tú vládu stočiť niekde a my ostatní sa na to budeme len pozerať a komentovať,“ vyhlásil Pellegrini.

Nechceme byť čiernou dierou na mape Európy

Zároveň zdôraznil, že prípade, že by začalo vo vláde so Smerom dochádzať k zmene priorít alebo porušovaniu dohôd, Hlas je pripravený ju kedykoľvek opustiť, čo by dalo možnosť na zmenu vlády na úplne inú. Podľa neho je to dobrý blokačný mechanizmus. Podčiarkol, že chce vládu, ktorá bude garantovať, že nikto si teraz nebude musieť baliť kufre a húfne odchádzať zo Slovenska, alebo „aby sme neboli nejakou čiernou dierou na mape Európy. Ak sa takú vládu nepodarí vyjednať, tak vláda so Smerom nevznikne,“ povedal líder Hlasu.

„Pán Fico má teraz ešte 13 dní a ak sa nedohodneme, tak bude musieť naspäť priniesť poverenie do Prezidentského paláca a prezidentka poverí druhú najsilnejšiu stranu v poradí,“ dodal Pellegrini. Smer zároveň bude musieť rokovať aj s treťou politickou stranou, aby garantoval, že vláda bude mať reálnu parlamentnú väčšinu.

Zatiaľ to vyzerá, že KDH to nebude, keďže v pondelok predsedníctvo strany rozhodlo, že nepôjdu do koalície so Smerom. KDH bude mať ešte ešte 14. októbra celoslovenskú radu. „Ja by som si vedel predstaviť koalíciu s KDH, to by bola možno celkom dobrá koalícia, ale musí na to odpovedať KDH, či si to vie predstaviť. Lebo pondelkové rokovanie predsedníctva som pochopil tak, že si to predstaviť nevedia,“ povedal Pellegrini.

Nebudem nikomu výťahom k moci

Koalíciu s Ficom by Pellegrini nevnímal ako návrat do strany Smer, ale ako suverénnu pozíciu samostatnej strany, ktorá môže byť rovnocenným partnerom. „Ja nebudem žiadny podržtaška, ani nebudeme my niekomu len akoby výťahom k moci, aby si mohol zobrať krajinu k moci a robiť si tu, čo chce. Buď to pôjde aj podľa našich predstáv, alebo taká vláda nevznikne,“ skonštatoval Pellegrini. Na otázku, či ho nevyrušuje, že Smeru hrozí vylúčenie spomedzi európskych socialistov, povedal, že ešte sa nevie, či sa tak aj naozaj stane a Hlas sa, naopak, usiluje o členstvo.

Pellegrini sa zároveň kriticky vyjadril na margo vyjadrení Moniky Beňovej zo Smeru vo videu, ktoré koluje po internete, kde sa smeje na otázke, či presvedčia Hlas k spolupráci. „Hlas? Jasné,“ smeje sa Beňová na videu. „Takéto správanie sa pani europoslankyne považujem fakt za urážlivé. Možno po prehýrenej noci mala v hlave aj niečo viac ako myšlienky, ale nemyslím si, že by sa mala takto arogantne správať svojmu potenciálnemu koaličnému partnerovi a už dupľom, že ich budúcnosť závisí na strane Hlas. Takéto gestá boli, dúfam, posledné, ktoré som zo strany Smer na stranu Hlas počul,“ povedal Pellegrini.

Prečítajte si tiež: