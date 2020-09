Miškovič je podľa Druckera človek blízky premiérovi Igorovi Matovičovi (47). Exminister poukazuje na to, že napriek informáciám, ktoré prenikli na verejnosť, ostáva právnik v poradnom orgáne vlády. „Pán Matovič, vy chránite zlodejov. Miškovič je váš Bašternák,“ povedal Drucker.

Zároveň poukázal na ďalšiu štátnu zákazku pre právnika: „V roku 2018 udelil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pokutu ÚJD 7 131 eur. ÚJD nechcel zaplatiť a najal si Miškoviča, aby ho zastupoval na súde. On si za to vypýtal 19-tisíc eur a spor prehral.“Drucker tvrdí, že právne služby boli v tomto prípade zbytočné, lebo peniaze by išli aj tak z jedného vrecka štátu do druhého. „V súdnom spore s ÚVO tvorilo zastupovanie v konaní, iba časť právnych služieb, poskytnutých v rámci tejto zmluvy,“reagoval ÚJD prostredníctvom riaditeľky kancelárie úradu Miriam Vachovej.

„Celkovo si za zastupovania ÚJD proti ÚVO Miškovič vypýtal 70-tisíc eur. Vyfakturoval pritom analýzy súčasného stavu a študovanie spisu,“ tvrdí nechápavo Drucker. Za právne služby si mal Miškovič podľa Druckera vypýtať od ÚJD celkovo takmer 173-tisíc eur: „To je pri jeho sadzbách takmer dvetisíc hodín a bez výsledkov. Úrad by za to mohol zaplatiť 6 interných právnikov na rok so mzdou 1 800 eur.“