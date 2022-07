Prvá dáma Ukrajiny nedávno navštívila Spojené štáty americké, kde sa pokúsila presvedčiť amerických predstaviteľov, aby zvýšili dodávky zbraní pre Ukrajinu. Olena Zelenská následne uviedla, že ruská vojna na Ukrajine ovplyvnila aj jej rodinu a zmenila záujmy jej malého syna.

"Jediná vec, ktorú chce robiť, sú bojové umenia a naučiť sa používať pušku," povedala Zelenská v rozhovore pre americkú televíziu NBC. V Bielom dome ju prijal americký prezident Joe Biden. S jeho manželkou Jill sa stretla ešte 8. mája na Deň matiek v Užhorode pri hraniciach so Slovenskom.

Manželka ukrajinského prezidenta aktuálne zaujala tým, že sa objavila na titulke prestížneho módneho magazínu Vogue. „Vojna na Ukrajine vstupuje do kritickej fázy a Olena Zelenská sa stala kľúčovou hráčkou - diplomatkou v prvej línii a čelí emotívnej strate svojho národa,“ píše Vogue CZ v upútavke na rozhovor, ktorý poskytla manželka ukrajinského prezidenta.

„Boli to najstrašnejšie mesiace môjho života a života každého Ukrajinca,“ povedala prvá dáma v osobnom rozhovore, ktorý sa uskutočnil v Kyjeve. Čo ju inšpiruje sú vraj jej ukrajinskí spoluobčania. „Nepochybujeme o tom, že zvíťazíme. To je to, čo nás drží pri živote,“ vyhlásila manželka ukrajinského prezidenta. Prečítajte si celú reportáž vo Vogue CS.

Prvú dámu k rozhovoru pre prestížny magazín nafotila slávna fotografka Annie Lebovitz. Pred jej objektívnom stáli Bill Clinton, Barack Obama, či kráľovná Alžbeta II., no svojho času fotila aj Johna Lennona a Yoko Ono. Na všetkých fotografiách pre Vogue má Zelenská na sebe oblečenie od ukrajinských značiek ako Bettter, Six, Hvoya, The Coat, Kachorovska či Poustovit.

Rozhovoru sa zúčastnil aj samotný ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Samozrejme, že je to moja láska. Ale je to i moja najväčšia priateľka,“ hovorí v rozhovore. „Olena je skutočne mojou najlepšou priateľkou. A je tiež vlastenka a hlboko miluje Ukrajinu. Tak to skutočne je. A je úžasná matka," zdôraznil Zelenskyj.

Objavenie manželky ukrajinského prezidenta na titulke prestížneho módneho magazínu sa však nepozdáva exposlankyni OĽANO a bývalej tenistke Romane Tabák, ktorá téme venovala aj status na sociálnej sieti. V ňom nešetrí kritikou na adresu redakcie, ktorá sa rozhodla nafotiť prezidenta Ukrajiny aj s jeho manželkou. Zverejnené snímky označila Tabák za „strojené fotografie".

Olena Zelenská na titulke prestížneho módneho magazínu Vogue. Zdroj: Vogue / Annie Leibovitz