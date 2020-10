O jedno z najväčších odhalení sa postaral Peter Pellegrini, ktorý stojí na čele vznikajúcej strany Hlas-SD. V podcaste Michala Saba sa priznal, že potom, čo mu skončil mandát predsedu vlády, zvažoval svoj odchod z politiky. "Pár mesiacov pred voľbami som bol presvedčený, že by som mal skončiť v politike. Bol som presvedčený, že by som mal byť možno prvým premiérom, ktorý si dokončí svoj mandát, hoc nie plný, nakoľko som nahradil bývalého premiéra v ťažkých časoch, a dokončiť si tú misiu čo najlepšie a normálne z tej politiky odísť," priznal otvorene. Presvedčila ho podľa vlastných slov dôvera zo strany voličov a to, že sa opakovane umiestňoval v prieskumoch dôveryhodnosti tesne za prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Zaspomínal si pritom aj na moment, keď cestoval lietadlom a už nebol premiérom. "Jeden deň ma auto priviezlo pomaly až k lietadlu a na druhý deň som musel dať dole opasok a pomaly aj topánky,"priznal pobavene, pričom zhodnotil, že práve takéto momenty považuje za dôležité, pretože ho držia v realite.

Rozhádaná "rodina"

Pellegrini priznal, že za jeho odchodom zo strany Smer-SD sa skrýval aj nedostatok uznania zásluh. "Povedal som si, že ak sa potknem, tak to bude môj neúspech a ak to bude úspech, tak to bude môj úspech, a úspech tých, ktorí sa so mnou vydali na tú cestu. A tak som sa rozhodol odísť," vysvetlil Pellegrini, prečo opustil stranu Roberta Fica.

To, že by si sa strana Smer-SD a Hlas-SD vzájomne koordinovali, absolútne poprel. Zároveň priznal, že vzťah medzi ním a Robertom Ficom sa začal zhoršovať už mesiace pred voľbami. "Bolo to už dlhé mesiace počas toho, ako som bol predsedom vlády,"povedal Pellegrini, ktorý sa vtedy rozhodol naplno venovať výkonu premiérskej funkcie. Poznamenal, že to nebolo jednoduché obdobie, pretože nad sebou mal koaličnú radu zloženú z Roberta Fica, Bélu Bugára a Andreja Danka, ktorí mali väčšinu v parlamente. "Nebolo jednoduché byť výkonným premiérom a mať pod kontrolou koalíciu," priznal expremiér s tým, že tie svety sa každý mesiac zásadnejšie vzďaľovali.

Najprekvapivejší bol moment, kedy Peter Pellegrini priznal, že sa s Robertom Ficom obchádzajú, pretože podľa neho vedia, že nie je o čom. "Môžem vám prezradiť, či sa mu to bude páčiť, či nie. My sme od volieb spolu osobne neprehovorili ani slovo," prezradil líder strany Hlas-SD.

