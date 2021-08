Školský rok sa začne už o dva a pol týždňa, ale žiaci ani ich rodičia doteraz nevedia, ako bude prebiehať vyučovanie počas tretej vlny pandémie. Podľa zistení Plus JEDEN DEŇ ministerstvo školstva už pripravilo presné pravidlá pre školu a chystá sa nasadiť totálne nové opatrenia.

Hoci nový covid automat naznačuje, že školy budú učiť prezenčne aj pri najhoršej epidemickej situácii, oficiálne podrobnosti ešte nie sú známe. Minister školstva Branislav Gröhling však trvá na tom, že najlepšou cestou k otvoreným školám je očkovanie. Na Slovensku je počet zaočkovaných učiteľov a nepedagogických zamestnancov na úrovni 66 percent. Z celkového počtu 128-tisíc zamestnancov v školstve sa tak pre očkovanie rozhodlo približne 84 500 pracovníkov.

Ministerstvo školstva sľubovalo v najbližšom čase zverejniť presné a jasné pravidlá, podľa ktorých by mali školy fungovať počas tretej vlny pandémie. Denníku Plus JEDEN DEŇ sa podarilo získať uniknutý dokument, ktorý odhaľuje plány rezortu. Naznačuje, že ministerstvo chce poskytnúť školám doplnkové financovanie, aby preplatilo zvýšené náklady spojené so zabezpečením bezpečnej prevádzky škôl počas pandémie.

Podľa plánu základné, stredné a špeciálne školy majú dostať 5 eur na každého žiaka a zamestnanca. Škôlky a špeciálne materské školy zrejme dostanú od rezortu 5 eur na každého zamestnanca a 150 eur navyše na školu. Financie budú zaslané automaticky ešte pred začiatkom školského roka, teda vedenie škôl nemusí o doplnkové financie žiadať.

Pri prvom nástupe dieťaťa do školy rodičia budú musieť predkladať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, tak isto majú postupovať aj po každom prerušení dochádzky, ktoré trvá tri dni a viac vrátane víkendov a sviatkov. Dieťa s príznakmi koronavírusu musí zostať doma, uvádza sa v dokumente.

Ako by malo fungovať samotestovanie žiakov? Zistíte na nasledujúcej strane