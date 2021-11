Od obeda sa vo viacerých médiách objavovali informácie, ako by mali podľa všetkého vyzerať obmedzenia kvôli pandémii koronavírusu. Spočiatku sa hovorilo o dvojtýždňovom lockdowne. Avšak, podľa ďalšieho uniknutého materiálu, ktorým disponuje naša redakcia, by sa obmedzenie údajne malo vzťahovať na slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, pričom obmedzenie končí uplynutím 15. decembra 2021. Lockdown by teda trval až tri týždne.

Obmedzenie by sa však nemalo vzťahovať na cestu do práce, pokiaľ nie je možné prácu vykonávať formou home-office, cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb, cesty na poštu či do zdravotníckych zariadení. Obmedzenie by sa rovnako nemalo vzťahovať na cestu "na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť," píše sa v dokumente.

Obmedzenia by sa nemali týkať ani cesty na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť. Ďalej na cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, venčenie zvierat do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá, tiež na pobyt v prírode a niekoľko ďalších...

Zároveň vyhlásenie núdzového stavu pripustil aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Ako vysvetlil, je nevyhnutný pre zavedenie prípadného večerného zákazu vychádzania. O téme by mala v stredu (24. 11.) rokovať vláda. Uviedol to v relácii TV Markíza Na telo plus. Definitívne rozhodnutie tak zrejme padne v stredu (24.novembra).

