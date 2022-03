Celý život v jednom kufri. Takto by sa dal opísať pohľad na matky, ktoré so svojimi ratolesťami za posledné týždne prekročili ukrajinské hranice. Po krátkom otrasení však musia rozmýšľať, čo ďalej. Len z pomoci dobrovoľníkov sa predsa žiť nedá. Napriek tomu, že sa viacerí obávajú „ukradnutia práce”, odborníci nesúhlasia. Zhodujú sa, že slovenský trh práce ich pohltí bez toho, aby to malo následky pre Slovákov!

„Sú pozície, ktoré nevieme obsadiť Slovákmi, takže sa nemajú prečo obávať,“ vysvetlila konateľka najväčšieho portálu na sprostredkovanie zamestnania profesia.sk Ivana Molnárová. Profesia.sk aktuálne ponúka 22-tisíc pracovných miest, pričom 2,3 tisíca je vhodných aj pre utečencov. Podľa Molnárovej si utečenci hľadajú prácu v opatrovateľských službách, reštauráciách či hoteloch. Zároveň tvrdí, že Slovensko má nedostatok pracovných síl aj v zdravotníctve: „Keby sa uľahčilo uznávanie diplomov zdravotných sestier a lekárov, tak by to určite pomohlo nášmu zdravotníctvu a starostlivosti o starých ľudí.“

Podobný názor má aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ). Pre vojnových utečencov vidia veľký priestor na slovenskom trhu práce: „Niektoré sektory evidujú dlhodobo nedostatok pracovníkov a vedia okamžite na niektoré pozície prijať nového zamestnanca.“ Nedostatok pracovníkov je podľa AZZZ v službách, zdravotníctve, opatrovateľstve a kvalifikovaná sila chýba aj v automobilovom, elektrotechnickom a strojárenskom priemysle. „Pre Slovákov sú mnohé pozície málo atraktívne a niektoré pracovné miesta sú preto už dlhodobo neobsadené,“ napísala hovorkyňa AZZZ Miriam Filová s tým, že Ukrajinci by mohli byť prínosom pre slovenskú ekonomiku.

Na snímke utečenci z Ukrajiny na košickej železničnej stanici. Košice, 8. marca 2022. Zdroj: František Iván

Takmer identický názor má aj Republiková únia zamestnávateľov. „Na Slovensku je stále takmer 80-tisíc neobsadených pracovných miest, na ktoré zamestnávatelia nevedia nájsť zamestnancov zo Slovenska,“ povedal tajomník únie Martin Hošták. Dodal, že utečenci nezoberú miesta Slovákom ani neznížia cenu práce, lebo zamestnanci si vedia medzi sebou vymieňať informácie. Rovnaký názor má aj finančný analytik INESS Martin Vlachynský: „K súpereniu na trhu práce príde, ale trh dokáže pohltiť pomerne veľké množstvo pracovnej sily. Množstvo Ukrajincov, ktorí sú pripravení pracovať, nie je dramatické, pretože veľká časť z toho sú matky s deťmi, ktoré sa asi všetky nedokážu zapojiť do pracovného procesu.“ O dočasnú ochranu požiadalo viac ako 47-tisíc osôb, z toho je takmer 21-tisíc detí. Podľa Krajniaka sa u nás zatiaľ zamestnalo 360 utečencov.

Aké plány s pomocou Ukrajincom má ministerstvo práce, čo si o zamestnávaní utečencov myslia Slováci a akú obavu má Konfederácia odborových zväzov nájdete na druhej strane.