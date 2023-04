Zarážajúci prípad rieši Krajská prokuratúra v Bratislave! Mladá Ukrajinka prišla u nás do banky s tým, že si chce otvoriť účet. Keď pracovník banky zistil, koľko peňazí má mladá žena pri sebe, takmer onemel. Viac o prípade zisťoval týždenník PLUS 7 DNÍ.

Korupcia trápi mnohé štáty, aj Ukrajinu.Nedávno ju riešil i prezident Volodymyr Zelenskyj. V januári prepustil viacero vysokopostavených štátnikov pre škandál spojený s obstarávaním vojenských dodávok.

Ako zistil PLUS 7 DNÍ, Krajská prokuratúra v Bratislave sa zaoberá zaujímavým prípadom, ktorý má korene práve u našich východných susedov. Ide o podozrenie z legalizácie výnosu z trestnej činnosti, ľudovo povedané z prania špinavých peňazí. V hľadáčiku prokuratúry sa ocitla mladá Ukrajinka a závratné množstvo peňazí v hotovosti.

Všetko sa začalo ešte vlani na prelome leta a jesene. Ukrajinka vošla do pobočky tuzemskej banky, kde požiadala pracovníka o otvorenie účtu, na ktorý si chcela vložiť hotovosť. Zamestnanec jej samozrejme vyhovel, no výška depozitu ho zarazila. Podľa zistení PLUS 7 DNÍ išlo totiž o viac ako dva milióny eur, čo potvrdil aj Juraj Chylo, hovorca krajskej prokuratúry.

Banky sa musia riadiť zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a neobvyklú operáciu nahlásiť. Legislatíva tieto nezvyčajné obchody rozoberá veľmi detailne, no v tomto prípade mohlo stačiť, že vysoký objem finančných prostriedkov zjavne vybočoval z normálu.

Prvú úlohu vždy hrá finančná spravodajská jednotka. „Prijíma, analyzuje, vyhodnocuje a spracúva hlásenia o neobvyklých obchodných operáciách, a čo je dôležité, odstupuje vec orgánom činným v trestnom konaní, ak skutočnosti nasvedčujú, že bol spáchaný trestný čin,“ približuje Róbert Hronček, partner advokátskej kancelárie Hronček & Partners.

Tak sa aj stalo. Príkaz na zaistenie finančných prostriedkov na bankovom účte vydal prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I. V októbri 2022 odstúpil prípad už spomínanej krajskej prokuratúre, ktorá aktuálne vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin legalizácie výnosu z trestnej činnosti.

