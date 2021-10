Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú sa v Českej televízii medzi prvými pýtali, či by chcela byť prezidentkou Československej republiky. Čaputová odpovedala, že zakaždým, keď sa stretne s touto milou otázkou v hypotetickej rovine, považuje to za prejav priazne a dôvery. O rozdelení Česka a Slovenska uviedla, že vývoj bol jednoznačný a aj keby nie v tom historickom období, k rozdeleniu ČSR by podľa jej slov určite došlo. Uviedla, že možno by naše štáty spoločne mali silnejšie slovo v geopolitickom priestore, ale spomenúc na škriepky a naťahovania, rozdelenie ČSR bolo podľa jej názoru v prospech obom krajinám.

V súvislosti s významnou osobnosťou československých dejín, akou bol Tomáš Garrigue Masaryk, Čaputová uviedla, že jeho osoba je obrovskou inšpiráciou hodnôt. Podobne ako aj ostatní zakladatelia československej štátnosti, napríklad M. R. Štefánik. Hlava štátu zdôraznila, že prvá Českosloveská republika bola významným štátom s ústavnou listinou, v ktorom mali ženy právo voliť. V medzivojnovom období zas ČSR bola významným miestom demokracie.

V tejto súvislosti prezidentka pripomenula známy Masarykov výrok: Pravda víťazí. Čaputová uviedla, že pravda je súčasťou našej identity. "Pravda ako hodnota dostáva v tomto období veľmi zabrať... Nedokážeme sa zhodnúť na tom, čo pravda je. Spochybňuje sa odbornosť, nemáme úctu k vzdelanosti..." dodala s tým, že v čase sociálnych sietí a pretlaku informácií dopracovať sa k pravde si vyžaduje aktivitu, záujem a verifikovanie. „Boj za pravdu tu musí byť, musíme byť ochotní sa dopracovať k pravde, obvzlášť dnes,“ zdôraznila prezidentka.

Čaputovú sa pýtali aj na to, ako vnímajú Slováci 28. október a prečo bol tento deň len minulý rok vyhlásený za štátny sviatok na Slovensku. Podľa prezidentky je na to ťažké odpovedať, ale je rada, že sa dnes aj na Slovensku oslavuje 28. október ako štátny sviatok. Podľa slov prezidentky aj z prieskumov je evidentné, že Slováci na tento deň prihliadajú so sentimentom a toto obdobie považujú za pozitívne a hodnotné a ako dôležitý predpoklad udržania a prežitia slovenského národa. Ako upozornila, vzťahy medzi Českom a Slovenskom či už na politickej, kultúrnej alebo podnikateľskej úrovni sú pozitívne a nie sú sprevádzané záťažou. Blízkosť medzi dvoma štátmi teda zostala. V súvislosti s rozdelením ČSR prezidentka pripomenula, ako negatívne vníma fakt, že tento proces nebol odkomunikovaný najšťastnejšie.

V rozhovore pre Českú televíziu uviedla, že si nesmierne váži osobu Václava Havla a to, ako dokázal obstáť v ťažkých časoch komunizmu. Čaputová vyzdvihla heslá ako pravda a láska, ktoré sa spájajú s osobnosťou Havla. Zdôraznila, že dnes je dôležité tieto heslá nezosmiešnovať, ale snažiť sa ich nasledovať a naplniť.

V rozhovore sa objavila aj téma návštevy pápeža Františka, ktorý zavítal na Slovensko v septembri. Čaputová v tejto súvislosti pripomenula stretnutie s pápežom Františkom vo Vatikáne, kde jej prisľúbil príchod na Slovensko, čo aj naplnil. "Čas, ktorý venoval Slovensku, bol obrovským darom. Prišiel po druhej vlne pandémie, keď je spoločnosť rozdelená a žijeme ťažké časy. Jeho návšteva, to, čo povedal, jeho posolstvá, gestá, ktoré urobil, a s kým sa stretol, sú obrovskými správami," zdôraznila Čaputová.

Prezidentka v rozhovore povedala aj poriadne OSTRÉ slová na súčasnú vládu a expremiéra Roberta Fica. PREČÍTAŤ si ich môžete v našej galérii.

Rozdelenie spoločnosti podľa Čaputovej pramení aj z dezinformácií. Sociálne siete podľa Čaputovej nesú zodpovednosť za dezinformačný a klamlivý obsah. "Ony vedia, že obsah, ktorý je deštruktívny a burcujúci, predá viac reklamy," priblížila. Sociálne siete sú podľa jej názoru nevynutnosťou súvisiacou rozvojom techniky, nemajú však byť len priestorom slobody, ale aj zodpovednosti.

Čaputová drží palce novej českej vláde. „Treba si dopriať rozumné množstvu času, čo umožní obrúsiť všetky hrany. Urobiť rozumný výber koaličných partnerov, jasne vyjasniť priority a hodnoty, úmysly v reformných krokoch," odkázala novej českej vláde. "Čaká nás zložité obdobie," zhrnula prezidentka a upozornila na rastúcu krivku tretej vlny epidémie nového koronavírusu a tiež na zdražovanie energií či potravín.

Slovensko si 28. október pripomína ako štátny sviatok Deň vzniku samostatného československého štátu. Minulý rok bol tento dátum ešte pamätným dňom, parlament však prijal zmenu legislatívy. Tento deň však na Slovensku nie je zároveň aj dňom pracovného pokoja.

Prečítajte si tiež: