Uff, premiér Matovič to opäť SCHYTAL: Takéto REČI by si podľa odborníka už mohol ODPUSTIŤ!

Ach jaj! Premiér sa stal terčom kritiky a to rovno pre dve veci. Môže za to nielen návšteva podpredsedu Borisa Kollára v nemocnici, ale aj jeho odkazy hlave štátu. Čo bývalého vyšetrovateľa tak pobúrilo? "Tak já sem vinovatý"? začal Jozef Šátek svoj príspevok, pričom zdôraznil, že Matovič sa "ohradzoval krásne po „trnafsky“ po tom, čo ho v noci prichytili pred nemocnicou po návšteve tam ležiaceho pacienta Borisa Kollára.

"Matovič, Remišová a Sulík sa dostavili k Borisovi do nemocnice, lebo ich pozval. Ani na chvíľku sa ani jeden z nich vrátane Borisa nezamysleli nad tým, že teraz v núdzovom stave a vyhlásenom zákaze návštev v nemocniciach sa to akosi nepatrí a povolenie im nedáva ani zastávaná ústavná funkcia, dokonca by som povedal, že práve tieto funkcie im prikazovali pozvanie odmietnuť,"poznamenal ostro vyšetrovateľ a argumentoval tým, že aktuálny predseda vlády si niekoľkokrát vyskúšal stretnutie s predstaviteľmi Európskej rady prostredníctvom videokonferencie. "To predsa nebolo preto, aby ušetrili na letenkách," poznamenal štipľavo.

"Tiež by som pripomenul niečo oveľa konkrétnejšie, čo sa na túto nočnú nemocničnú návštevu veľmi podobá, a to stretnutie českého ministra zdravotníctva Prymulu, keď sa počas núdzového stavu stretol v reštaurácii (vládou zatvorené pre COVID-19) na pracovnom stretnutí so zástupcami nemocníc i zdravotnej poisťovne, pričom po nafotení médiami bol nútený z funkcie odstúpiť," poznamenal otvorene.