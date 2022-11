Správa o Klusovom odchode z poslaneckého klubu SaS, ako aj z miesta podpredsedu strany, mnohých čiastočne prekvapila. O tejto možnosti totiž hovoril už pred niekoľkými dňami, no teraz sa definitívne rozhodol. Klus svoje rozhodnutie odôvodnil pretrvávajúcimi rozdielnymi pohľadmi na aktuálne smerovanie krajiny. Napriek tomu v strane zotrval. „Považoval som za férové vyjadriť svoj postoj k dianiu v poslaneckom klube tým, že nebudem narúšať jeho jednotu. A teda sa zaradím do spolku nezaradených poslancov," vysvetlil politik nášmu denníku. Pokiaľ ide o zotrvanie v strane, politik si necháva čas na rozmyslenie.

To, či Martin Klus ostane v SaS, je stále nejasné! Čo môže rozhodnúť? (18. október 2022)

Za pomyselnú červenú čiaru, po ktorej prekročení by sa z SaS definitívne porúčal, označil politik prípadnú podporu zákonov ĽSNS a poslancov, ktorí sa do parlamentu dostali na jej kandidátke. „Čiže napríklad by bolo pre mňa veľkým problémom, ak by moji kolegovia podporili návrhy týchto poslancov. Vrátane návrhov pána Tarabu, vrátane jeho návrhu ústavnej zmeny, ktorá by mohla napomôcť predčasným voľbám," prekvapil Klus. „Pokiaľ však viem, v klube SaS je v tomto smere jasno a tento návrh podporený nebude."

Avšak fakt, že Sulík nedávno vyhlásil, že je čas rokovať o predčasných voľbách, považuje Klus za významný moment. „Áno, to bol jeden z dôležitých momentov, ktorý ma primal, aby som uvažoval o odchode z poslaneckého klubu," povedal. Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka strana rozhodnutie Klusa rešpektuje. „Martinovi Klusovi prajem všetko dobré," odkázal.

REAKCIE OSTATNÝCH SASKÁROV NÁJDETE V GALÉRII

Sulíkovou stranou podľa politológa Radoslava Štefančíka odchod podpredsedu strany veľmi neotrasie. „V každom prípade Klus získal necelých 30-tisíc preferenčných hlasov, čo je pri strane, ktorá ledva prelezie päťpercentné kvórum, naozaj veľa. Klus však zatiaľ neodišiel zo strany, takže na celkové záverečné hodnotenie by som si ešte počkal. Možno je jeho motívom založenie novej strany alebo iba osobné ambície pôsobiť v diplomatickom zbore, do ktorého sa ako opozičný poslanec nemá šancu dostať," povedal. Naopak, politológ Tomáš Koziak je presvedčený, že Klusov odchod by bol pre SaS problematický. „Určite je to veľká strata," mieni Koziak, ktorý v strane SaS mimo Sulíka a Klusa nevidí žiadneho iného potenciálneho lídra.

Radoslav Štefančík. Zdroj: EMIL VAŠKO

Koziak sa domnieva, že Klusov odchod by nemusel byť v SaS jediným. „K ďalším odchodom môže prísť na základe niekoľkých faktorov. Napríklad, ak sa nič nezmení v čele vedenia strany. Pokiaľ lídrom SaS ostane Richard Sulík, potom nie je dôvod uvažovať nad tým, že sa prepad preferencií SaS náhle zastaví. Strana sa postupne ocitá na hranici zvoliteľnosti a toto určite nie je dobrá perspektíva pre ľudí, ktorí majú politické ambície," zhodnotil. Odlev členov SaS môže podľa Koziaka nastať najmä vtedy, ak bude SaS tlačiť na predčasné parlamentné voľby. „Pokojne môže ísť aj o ľudí, ktorí v strane fungujú na regionálnej báze, nemusí ísť o tie najviditeľnejšie tváre. Môže to však viesť k odlevu z členskej základne," povedal. „Z SaS už odišla prvá liga, teraz sa vytráca tá druhá, takže nemožno vylúčiť, že jedného dňa dajú Sulíkovi zbohom aj treťoligisti," uzavrel Štefančík.