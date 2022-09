Asi málokto vie, že spory medzi šéfom OĽANO a ministrom financií Igorom Matovičom a lídrom SaS a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom začali už v dávnej minulosti. Ich prvé hádky boli ešte za čias vlády Ivety Radičovej. No teraz to vyvrcholilo do extrému a Matovič vyčíta svojmu politickému rivalovi aj dávnu minulosť.

Písal sa rok 2010, kedy sa Matovič spolu s ďalšími tromi kandidátmi OĽANO (Erika Jurinová, Martin Fecko a Jozef Viskupič) dostal do parlamentu na kandidačnej listine SaS. Sulíkovci po voľbách vytvorili koalíciu s SDKÚ, Mostom a KDH. Prešlo iba pár mesiacov a Matovič sa rozhodol hlasovať so Smerom proti koalícii. „Ich poslanec hlasoval proti koaličnej zmluve, takže musia konať,“ povedal vtedajší šéf Mostu Béla Bugár.

„Človek, ktorý hlasuje v tak dôležitej veci so Smerom k nám nepatrí,“ povedal Sulík. SaS následne Matoviča vylúčila z ich poslaneckého klubu. „Hlasoval som presne tak, ako to vyžaduje ústava, teda podľa svojho vedomia a svedomia. A za toto moje konanie ma vylúčili z poslaneckého klubu,“ povedal na svoje vylúčenie Matovič. Vláda ale pokračovala ďalej, pričom v parlamente mali už pred vylúčením Matoviča iba 79 poslancov. Na pohodlné schvaľovanie zákonov je potrebných 76 zákonodarcov, lenže 4 zo 79-tich boli z OĽANO.

Matovič sa po víkendovom teambuldingu OĽANO, kde preberali súčasnú vládnu krízu, rozhodol opäť verejnosť informovať o svojom videní sveta: „SaS povalí už 3. demokratickú protikorupčnú vládu. Chladnokrvne to v roku 2011 urobil Radičovej vláde.“ Faktom je, že na jeseň roku 2011 Radičová spojila hlasovanie o navýšení eurovalu s vyslovením dôvery jej vláde. Na to aby vláda Radičovej nepadla, bolo potrebných 76 hlasov. Vtedy všetkých 18 poslancov SaS a 3 z OĽANO vrátane Matoviča (teda všetci okrem Martina Fecka) hlasovania nezúčastnili.

Iba ak by sa všetkých 21 nezúčastnených poslancov SaS a OĽANO hlasovania zúčastnilo a zároveň by vyslovili Radičovej dôveru, jej vláda by pokračovala. Za vyslovenie dôvery Radičovej vlády totiž hlasovalo 55 poslancov. To je plus 21 presne 76, čo je minimálny počet na vyslovenie dôvery vláde. Šéf OĽANO je teda na rovnakej lodi ako Sulík. Matovičove statusy nesúce sa v tomto duchu preto treba brať s rezervou.

