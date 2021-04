Počet zásahov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) je už druhý rok veľmi vysoký. Zadržaní takmer vždy putujú do väzby – najčastejšie do kolúznej, aby do skončenia vyšetrovania nemohli ovplyvňovať svedkov.

Na podmienky v kolúznej väzbe sa sťažovali obvinení, aj ich právni zástupcovia. Do súčasnej podoby ich však nastavila ešte vtedy vládnuca strana Smer-SD. Po tom, čo v kolúznej väzbe došlo za posledný rok k niekoľkým úmrtiam, začalo sa intenzívnejšie hovoriť o nutnosti jej zmeny. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková súhlasí. „Nemalo by to byť tak, že ste v kolúznej väzbe, lebo trestné konanie nepokročilo. Pri kolúznej väzbe by sa mali úkony vykonávať v prísnejšom časovom slede,” povedala pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Podmienky v slovenskej zadržiavacej väzbe kritizuje aj uznávaný český advokát a viceprezident Únie obhajcov ČR Lukáš Trojan. „Je nesporné, že dochádza k nadužívaniu kolúznej väzby. Obávam sa, že v niektorých prípadoch je aj zneužívaná. Možnosť zavrieť obvineného do kolúznej väzby na 3 roky je preto nepochybne silným lákadlom na to, ako vyvinúť mimoriadny tlak na doposiaľ nevinného človeka,” uviedol v rozhovore pre náš denník.

Slovenská advokátska komora 26. januára zaslala ministerke Kolíkovej konkrétny návrh novely Trestného poriadku, ktorá mala okrem iného dnes neobmedzenú kolúznu väzbu skrátiť na 3 mesiace.

Kritizovanú väzbu negatívne poznačili tragédie, najmä samovražda policajného exprezidenta Milana Lučanského. Monika Jankovská, bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti, je obvinená takmer rok. Psychicky sa zrútila po tom, ako ju 4. marca po prepustení z väzby opätovne zadržali. Exriaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch bol vo väzbe desať mesiacov a schudol 20 kíl. Nedávno tam zomrel, na COVID-19, právnik Ľubomír Krivočenko.

V kolúznej väzbe je životný priestor obmedzený na pár štvorcových metrov, zadržaní sa nemôžu s nikým stretávať – ani s rodinou.

Toto kritizoval aj Európsky výbor na zabránenie mučenia. „Opakovane konštatoval zásadné nedostatky v podmienkach väzby. Tiež kritizoval ,bezkontaktnosť’ návštev alebo obmedzené kontakty s rodinou. Opakovane vyzýval Slovenskú republiku na uskutočnenie zmien,” povedala Marica Pirošíkova, bývalá zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva.

