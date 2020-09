„Plne si uvedomujem, aká je situácia na Slovensku a ak dovolíte, neskĺznem do politickej debaty,“povedal hneď na úvod Pellegrini. Dodal však, že rýchlosť prijímania opatrení podľa neho nie je dostatočná. „V pondelok zasadne krízový štáb, ktorý nám dá opatrenia, ktoré budú platné od prvého októbra. A dovtedy čo?“pýtal sa nahlas v relácii. Nepáči sa mu ani prístup Matoviča, ktorý v piatok na sociálnej sieti kritizoval ľudí za nezodpovednosť v boji s pandémiou.

Podľa Šeligu však epidemiológovia reagujú v dostatočnej rýchlosti, počty nakazených totiž výrazne stúpli až posledné dni. Ak budú čísla naďalej narastať a bude to potrebné, podľa Šeligu nové opatrenia začnú platiť aj skôr. S Matovičovou krízovou komunikáciou však úplne nesúhlasí ani on. „Ja tam vnímam aj osobný, ľudský rozmer pána Matoviča. Záleží mu na tom, aby ľudia nezomierali a život prebiehal čo najviac normálne,“povedal Šeliga s tým, že on by informácie podal inak. Zároveň súhlasí s Pellegrinim v tom, že by mali „zahodiť stranícke tričká“a spoločne bojovať s pandémiou.

„Na jednej strane je ochrana ekonomiky, pretože už si nemôžeme dovoliť zatvoriť ekonomiku ako v prvej vlne... Na druhej strane tu sú kultúrne a športové podujatia, kde sa ľudia stretávajú a šíri sa tam nákaza,“dodal Šeliga na margo prijatia nových opatrení, ktoré podľa neho zrejme zamedzia práve kultúrne a športové udalosti.

„Je pravda, že jediným možným spôsobom, ako zamedziť roznášať vírus, je dodržiavať sociálny odstup,“súhlasil Pellegirni s tým, že nosenie rúšok je tou najlepšou alternatívou. Spoločne aj so Šeligom vyzvali ľudí, aby zodpovedne dodržiavali bezpečnostné opatrenia.

Šeliga verí, že počet testovaných bude rásť. Podľa neho tomu pomôže nákup antigénových testov aj zriadenie testovacích staníc v každom meste. Problémom je podľa neho online trackovanie ľudí aj platy ľudí, ktorí dohľadávajú kontakty nakazených. Spomenul aj balík odmien pre pracovníkov prvej línie, ktoré presadil minister práce Milan Krajniak. „Už odznela prvá vlna a ľudia stále nemajú peniaze na účte,“ kritizoval ich Pellegrini.

V relácii sa dostali aj k tohtotýždňovému incidentu v parlamente, pri ktorom Matovič obvinil poslanca Ľuboša Blahu, že „mydlil barana“.