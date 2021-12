Diaľničný tunel Višňové sa mal dokončiť koncom roku 2023. No zdá sa, že sme sa radovali predčasne a termín dostavby sa bude presúvať. Tentoraz je to naozaj problém, keďže práve zmienený termín je kľúčovým, ak nechceme prísť o eurofondy. A dôvodom je diagnostika stavby tunela, ktorá preukázala, že bude nutné urobiť opravné práce vo „veľkom rozsahu..."

Podľa riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Juraja Tlapu by bolo nekorektné sa po zistení závažných defektov zaviazať, k termínu v roku 2023. „Nevidím to reálne. Netrúfam si povedať, kedy bude stavba sprejazdnená, bude tam určite posun," uviedol na pondelňajšej on-line tlačovej konferencii Tlapa.

Napriek zlým vyhliadkam sa na vec ešte stále optimisticky pozerá ministerka investícií Veronika Remišová, ktorá podľa vlastných slov verí, že ministerstvo dopravy aj dodávatelia stavby spravia všetko preto, aby sa stavba zrealizovala načas. „Je to však ukážka toho, aké škody vie Slovensku narobiť nekompetentné riadenie Petra Pellegriniho a Roberta Fica, ktorí tento projekt totálne zbabrali a teraz škody za nich musí hasiť minister dopravy," neodpustila si kritiku. Minister dopravy Andrej Doležal (40) neskôr vysvetlil, že Slovensko by o eurofondy prísť nemalo. „Problém bude niekde inde a síce, že budeme potrebovať dodatočné prostriedky na zvyšné náklady,” dodal.

Riaditeľ NDS zdôraznil, že defekty im zhotoviteľ stavby v definitívnej podobe predostrel minulý týždeň vo štvrtok na kontrolnom dni. „Je to čerstvé. Ani my, ani zhotoviteľ momentálne nepoznáme riešenie, ako by sme to odstránili. Je viacero možností pri ostení aj drenážach, takže momentálne sa zaviazať na nejaký pevný termín je absolútne predčasné," povedal. Podotkol, že podľa toho, ako to technicky vyriešia, budú schopní povedať, či bude posun v týždňoch alebo mesiacoch.

Podľa Tlapu je predčasné hovoriť nielen o konkrétnom termíne sprejazdnenia, ale aj o sume zvýšenia. Dôvodom je vyhodnotenie spôsobu odstránenia identifikovaných chýb. „S ohľadom na prebiehajúce medzinárodné arbitrážne konanie sa v tejto chvíli nemôžeme vyjadrovať k stratégii uplatňovania nárokov proti bývalému zhotoviteľovi," podotkol.

NDS podpísala v apríli zmluvu so spoločnosťou Skanska, ktorá je novým zhotoviteľom úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná skala. Zmluvná cena na dokončenie 13,5-kilometrového úseku D1 vrátane 7,5 kilometra dlhého tunela Višňové je 255 miliónov eur.

