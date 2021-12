Macejková v minulosti šéfovala Ústavnému súdu SR.

"Je to určitý kolobeh, sudkyňa Macejková avizovala, že odchádza ku koncu tohto roku, takže na trestnom kolégiu budeme potrebovať doplniť stav. V tomto smere je to stále turbulentné obdobie, sudcovia prichádzajú, ale zároveň odchádzajú," podotkol Šikuta.

Aj po odchode Macejkovej zostanú trestnoprávne senáty obsadené, keďže senát, ktorého bola súčasťou, mal štyroch členov. Senáty sa podarilo skompletizovať na jeseň 2021 po tom, čo na NS SR nastúpili sudcovia Dušan Krč-Šebera a Emil Klemanič.

Do personálnych otázok NS SR zasiahol aj vznik Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. "Z 20 sudcov, ktorí boli na správnom kolégiu, prešlo na Najvyšší správny súd len desať. Pre nás to bolo na jednej strane veľmi fajn, že sa tu rozhodli zostať. Na druhej strane to bol trochu aj problém, lebo mali inú špecializáciu, a potom museli byť absorbovaní do zostávajúcich kolégií," podotkol Šikuta.

Väčšina sudcov bývalého správneho kolégia, ktorí zostali na NS SR, sa začlenila do občianskoprávneho kolégia. "Našla sa zhoda a podarilo sa aj v súlade s ich záujmami a so záujmami súdu umiestniť jednu sudkyňu, ktorá chcela ísť na trestné kolégium, dvoch sudcov na obchodné kolégium a zvyšok išiel do občianskeho kolégia. Je to príbuzná agenda správnemu súdnictvu, príbuznejšia ako trestné právo," doplnil šéf NS SR.