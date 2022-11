Pokuta sa týka spojenia poisťovní Dôvera a Apollo v roku 2009. Ako spresnil Václav Jirků, partner investičnej skupiny Penta zodpovedný za zdravotníctvo, štát po rokoch totiž zmenil názor: roky tvrdil, že pri zlúčení bol správne zaúčtovaný poistný kmeň, teraz však hovorí, že hodnota poistného kmeňa nemala byť zaúčtovaná.



„A to na základe metodického pokynu, ktorý vznikol na ministerstve financií v lete 2020. Popierajú tak výsledky doterajších kontrol a rozhodnutí tak zo strany štátu, ako aj audítorov a znalcov,“ pokračoval Jirků s tým, že si nevie predstaviť, aby podobne rozhodnutie „padlo“ v ktorejkoľvek ďalšej krajine, kde Penta podniká.

poisťovňa Dôvera - Václav Jirků (vľavo) a Martin Kultan chcú riešiť pokutu na súde. Zdroj: cr





Generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan objasnil, že poisťovňa proti rozhodnutiu o udelení pokuty podáva správnu žalobu a zvažuje aj trestné oznámenia. „Takéto správanie sa štátu nie je v súlade s ústavou a právnymi princípmi, preto sa budeme brániť aj súdnou cestou,“ zdôraznil Kultan.



Upozornil, že to nie je po prvý raz, keď sa štátna inštitúcia správa voči súkromnej zdravotnej poisťovni nie celkom férovo. Podľa neho sa útoky stupňujú počas posledných dvoch rokov. V Správe o činnosti Úradu na dozor nad zdravotnou starostlivosťou za rok 2021, ale aj vo viacerých tlačových správach sa úrad venoval Dôvere, ale – ako podčiarkol Kultan s Jirků – takmer vôbec sa nevenuje Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktorej štát musel viackrát pomôcť.

Navyše, spojenie Dôvery s Apollom v roku 2009 úrad spolu s Protimonopolným úradom SR odobrili a skontrolovali. Rovnako bezproblémové boli kontroly daniarov, audítorov či Znaleckého ústavu Ekonomickej univerzity.



Podľa Kultana sa momentálne niektorí politici snažia pretláčať názor, že „všetko čo je súkromné, je zlé, a čo je štátne, je dobré“. „Súkromný kapitál je nepriateľom štátu,“ povedal s tým, že štát takto dáva signál celému podnikateľskému prostrediu a všetkým podnikateľom. „Vytvára neistotu v podnikaní. My to vnímame ako súčasť ťaženia proti Dôvere, proti Pente v zdravotníctve,“ dodal Kultan.



Jirků je zasa presvedčený, že ak Dôvera štátu prekáža, „sú aj konformné spôsoby ako veci riešiť“ a pripomenul snahu o zavedenie jednej štátnej zdravotnej poisťovne. Kultan zasa dúfa, útoky či už zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosoťu, alebo zo strany ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý „na boji“ s Pentou postavil aj svoju predvolebnú kampaň, sú len nepremyslenými krokmi a nestane sa z nich súčasť politickej kultúry na Slovensku.



(Denník Plus JEDEN DEŇ a web pluska.sk patria do portfólia finančnej skupiny Penta.)