Smer-SD na piatkovej tlačovej konferencii strany predstavil prepisy odposluchov vyšetrovateľov NAKA, Jána Čurillu a ďalších. Získali ich z uznesenia generálneho prokurátora, ktorý zrušil časť obvinení štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry a bývalého dočasného šéfa Úradu inšpekčnej služby, ale zamietol ich sťažnosti voči vzneseniu obvinenia zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Z prepisov odposluchov okrem iného vyplýva, že menovaní vyšetrovatelia mali chcieť „podpáliť auto“ vyšetrovateľke Úradu inšpekčnej služby Diane Santusovej. Súčasne mali mať snahu odstaviť členov opozície, konkrétne sa spomína meno šéfa Smeru-SD Roberta Fica, exministra vnútra Roberta Kaliňáka a lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho. Opozičný Smer-SD preto podáva návrh na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Na kauzu zareagoval aj Úrad špeciálnej prokuratúry: "Úrad špeciálnej prokuratúry zo zásady nekomentuje neformálne a nadsadené rozhovory akejkoľvek skupiny osôb." Polícia reagovala, že išlo o neformálnu komunikáciu vyšetrovateľov.

Na prezentovaný obsah odposluchov sme sa pýtali bezpečnostného analytika Juraja Zábojníka (59). „Takto by sa nikdy nemali rozprávať fundovaní odborníci-vyšetrovatelia,“ reagoval. Ako zdôraznil, pri vyšetrovaní takých ťažkých prípadov a káuz, akým sa vyšetrovatelia v súčasnosti venujú, by mali byť maximáne opatrní a dávať si obrovský pozor na dodržiavanie odborného kódexu a na tejto úrovni sa aj medzi sebou rozprávať. Keď je niekto vyšetrovateľ, tak by mal tak aj vystupovať, myslí si Zábojník.

„Musia si byť vedomí toho, že ak by takéto niečo uniklo, okamžite to hneď využijú na druhej strane, či sú to politici alebo iní činitelia, a pôjdu proti nim,“ dodal bezpečnostný analytik. Bol zhrozený z vyhlásení, ktoré na tlačovej konferencii ukázali predstavitelia opozície na základe správy z Generálnej prokuratúry. Podľa jeho slov takéto niečo na Slovensku ešte nebolo. „Aby takýto slovník, výrazy a záujmové cielené úkony sa objavili v takom prostredí ako je polícia. Musí si byť každý vedomí, že to bude mať aj dôsledky, a že s tým bude opozícia momentálne narábať ako so zbraňou, ktorá im prišla do ruky tak, že ani s ňou nepočítali,“ myslí si Zábojník.

