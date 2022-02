Vy sa venujete odpadovému hospodárstvu, recyklácii, triedeniu odpadu. Je to taká téma ktorá možno ľudí príliš nezaujíma, no je o čom sa rozprávať. Na začiatok by bolo fajn si ozrejmiť pojmy. Často sa totiž zamieňa triedenie a recyklácia. V čom je rozdiel?

- Áno sú to dosť často zameniteľné pojmy. Občan, keď sa stretáva s odpadom a s jeho nejakým nakladaním, tak to znamená, že ho triedi. Občan triedi sklo, papier, plasty do určených nádob a toto je jeho základná povinnosť. A už s tým nemá ďalšiu starosť ani zodpovednosť. Tento odpad putuje autami na triediacu linku, ktorá ho triedi podľa jednotlivých komodít. Následne putuje do nejakého závodu na ďalšie zhodnotenie. Dajme tomu plasty, dnes už okrem PET fliaš, ktoré sa zálohujú, putujú do dvoch alebo troch závodov na Slovensku, ktoré na tom urobia proces, ktorý sa nazýva buď suchý alebo mokrý. V podstate tento plast podrvia a pripravia ho vo forme vločiek a granulátu na ďalšie zhodnotenie. Toto sa nazýva recyklácia

To je vlastne už práca s tým odpadom?

- Áno. Tento odpad je zrecyklovaný a ďalej putuje do ďalšej výroby, väčšinou už nie toho istého výrobku. To je taká zvláštnosť. Ľudia majú pocit, že z toho istého, vznikne to isté.

No ja si myslím, že to je celkom dobré komunikované, že napríklad z desiatich PET fľaši sa vyrobí sveter alebo taška.

- Áno. Ale podstatné je, že ide o opätovné využitie tohto materiálu a toto je už nazývané ako recyklácia. Z pohľadu obyvateľov zasahuje len triedenie odpadu. Pokiaľ by ho chceli priamo recyklovať, tak by museli mať doma nejakú techniku, technológiu nejakú drvičku a nejakú pec a niečo s tým odpadom urobiť. A takto je nastavená aj naša legislatíva, ktorá určuje zodpovednosti pri triedení, čo je zodpovednosť obyvateľstva a zodpovednosť recyklátorov.

Teraz došlo k veľkej zmene. Na Slovensku sa začali zálohovať plastové fľaše, teda PET fľaše. Je to podľa vás správny krok?

- Je to správny krok, pretože v 90-tych rokoch a miléniálnych rokoch sa triedenie výrazne komunikovalo s obyvateľstvom Tieto PR aktivity a edukačno vzdelávacie aktivity neboli až tak úspešné, respektíve tie ciele sa nenaplnili tak, ako si to predstavovala v posledných rokoch Európska komisia.

Tak teraz skúša štát motivovať ľudí prostredníctvom peňazí?

- Teraz sa skúša klasický model, finančný. Ak doposiaľ sa podarilo vyzbierať na trhu 60 percent PET fliaš, tak teraz sa odhaduje, že by sa mohlo takýmto spôsobom vyzbierať 90 až 95.

Zrejme to nie je lacný špás niečo takéto zaviesť. Štát do toho musel investovať nemalé peniaze. Aká je tam návratnosť?

Na snímke pracovníci spoločnosti OLO odvážajú komunálny odpad zo špeciálnych polopodzemných kontajnerov na petržalskom sídlisku 14. januára 2022 v Bratislave. FOTO TASR - Pavol Zachar Zdroj: Pavol Zachar

- Na prvý pohľad to nie je bežný ekonomický biznis model. Čiže nejaké zriadenie a zavedenie tohto systému stálo možno 80 miliónov eur. Ale primárnym cieľom je vyriešiť zníženie množstva odpadu, ktorý sa ukladá na skládky. Legislatívne na to je prijímaný rad opatrení. Od tých úplne najjednoduchších, ako zákaz jednorazových plastových tovarov, napríklad príborov.

Myslím, že sa to týka napríklad aj vatových tyčiniek či slamiek.

- Napríklad. No je to veľmi vidieť v celkovom množstve odpadu. Je to asi 14 tisíc ton z nejakých dvoch miliónov ton, takže sa hľadajú ďalšie a opatrenia, ktoré majú znížiť práve množstvo plastov na skládkach. A samozrejme, aby ich bolo čo najmenej pri spaľovaní. Na to sa prijalo toto opatrenie a na výsledky si bude lepšie počkať až na koniec tohto roka a vyhodnotiť celý tento rok, keď už bude systém plne zabehnutý.