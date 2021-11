Klimatická konferencia OSN je podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej jednou z posledných možností, ako klimatickú krízu zvládnuť a nájsť ďalšie riešenia na jej spomalenie. Do Glasgowa odcestovala včera a uviedla, že chce byť hlasom mladých ľudí.

"Čas je veľmi dôležitý. Je dobré, že sa hlásime k európskym klimatickým cieľom. Naše stratégie a plány však zatiaľ tento záväzok úplne nereflektujú. Preto musíme pridať. Potrebujeme konkrétny a reálny plán, ako klimatické ciele dosiahnuť, aby mladí ľudia v budúcnosti nedoplatili na naše rozhodnutia," konštatovala prezidentka.

Čaputová odcestovala do Škótska včera popoludní a na rozdiel od väčšiny politikov a štátnikov si zvolila pomerne netradičný spôsob - do Škótska odletela z Viedne bežnou komerčnou linkou. Urobila tak preto, aby znížila uhlíkovú stopu, ktorá by vznikla pri lete vládnym špeciálom.

Dnes večer sa zúčastní na recepcii podávanej britským premiérom Borisom Johnsonom za účasti členov britskej kráľovskej rodiny a premiérky Škótska Nicoly Sturgonovej.

Počas konferencie v Glasgowe má prezidentka naplánované bilaterálne stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, islandskou premiérkou Katrín Jakobsdóttir, výkonnou tajomníčkou Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) Patriciou Espinosovou a bývalým viceprezidentom USA Alom Gorom. V stredu sa v Edinburghu stretne s mladými Slovákmi, ktorí študujú na škótskych univerzitách.

Klimatická konferencia OSN v Glasgowe sa považuje za najvýznamnejšie globálne klimatické fórum od prijatia Parížskej klimatickej dohody v roku 2015. Dvojtýždňové podujatie sa začne Fórom svetových lídrov, ktoré sa uskutoční 1. a 2. novembra. V týchto dňoch bude Prezidentský palác večer osvetlený symbolicky nazeleno.

