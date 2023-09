1. Lenivý minister vnútra

V podstate hneď po voľbách vláda rozhodla o zatvorení okresov počas Veľkonočných sviatkov. Vtedajší premiér však zatvorenie avizoval niekoľko dní vopred, takže ľudia, ktorí sa chceli presúvať z jedného konca republiky na druhý, sa presunuli ešte pred rozhodnutím kabinetu. A tých, ktorí nešli na predĺžený víkend, ale do práce či do nemocnice, čakalo peklo.

Policajti stáli na hraniciach okresov a kontrolovali, kam a prečo ľudia idú. Rady na hraniciach boli niekoľkokilometrové a niekoľkohodinové. Meškalo zásobovanie, meškali autobusy. Kto poznal tajnú cestičku, využil ju, aby sa vyhol kontrole.

Vtedajší minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), ale ani jeho stranícky šéf a premiér Igor Matovič nebrali na vedomie upozornenia policajtov, že toto nariadenie vyvolá chaos. Vyvolalo, dokonca aj v samotnej vládnej koalícii, keď sa po prvý raz verejne proti Matovičovi postavil jeho minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Hoci kontroly trvali len jeden deň, naznačovali to, čomu sa v tej chvíli nikomu nechcelo veľmi veriť: v koalícii sa budú vždy najmenej dvaja hádať a krajina bude namiesto pokoja v chaose.

Namiesto riadneho preverovania kandidátov na šéfov okresných úradov, zobralo ich hľadanie do rúk OĽaNO. To nakoniec rozhodovalo, kto bude a kto nebude riadiť úrady po celom Slovensku. „Obyčajní" zverejnili mená záujemcov a vyzvali verejnosť, aby sa vyjadrila, resp. aby dala vedieť, či sú to vhodní kandidáti. Takže namiesto ministerstva vnútra šéfov okresných úradov vyberalo víťazné hnutie. Výsledkom bola v podstate ich neustála zmena, pretože nie všetci vôbec vedeli, ako sa taký úrad riadi.

Mikulec sa ani raz nedokázal poriadne zastať policajtov. Dokonca sa nezastal ani policajného prezidenta Petra Kovaříka, ktorého dostal do problémov. Na Mikulcov podnet sa totiž preverovala rozbehnutá akcia policajnej inšpekcie, a tým, ktorých chceli zadržať, sa podarilo ujsť. Kovařík je preto dokonca aj obvinený.

Nahradil ho Štefan Hamran. Chytil sa práve do Mikulcovej neschopnosti prezentovať verejnosti výsledky polície. Mikulec sa ešte aj dnes tvári, že „nechal polícii rozviazané ruky", pričom je schopný sa chváliť úspechmi, ale dáva preč ruky od neúspechov a omylov.

Takže namiesto ministra sa policajtov začal verejne stavať policajný prezident. Až tak veľmi, že dáva politické vyhlásenia. Aj Mikulcov alibizmus, politická angažovanosť Hamrana, niekedy až nemiestna kritika opozície prispeli ku gradácii vojny policajtov, ktorej ukončenie je v nedohľadne.

Okrem toho nedokázal Mikulec vysvetliť svoje hodinky. Tvrdí, že ich dostal a sú len napodobeninou, ktorá by v skutočnosti mala skončiť v koši ako všetky falzifikáty. Na krku má aj tieň podozrenia, že prijal stotisícový úplatok ešte ako šéf vojenského spravodajstva.