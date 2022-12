Vláda ešte v decembri sľúbila, že za teplo si na budúci rok priplatíme maximálne o 15 percent viac ako doteraz. Tento sľub však pozmenila vo štvrtok 29. decembra, keď na svojom mimoriadnom zasadnutí odsúhlasila, že cena sa môže po novom zvýšiť maximálne o 20 eur na megawatthodinu (MWh). Niektoré domácnosti si tak za teplo priplatia viac.

„Aj keby platil starý model, že je to 15-percentný nárast, tak to znamená, že si ľudia priplatia. Teplo nerastie preto, že vláda chce, aby rástla cena tepla, ale preto, že výroba tepla výrazne zdražela,“ vysvetľuje analytik INESS Radovan Ďurana.

Obáva sa, že ani 20 eur na megawatthodinu nie je dostatočných na to, aby to vláda nemusela masívne dotovať z verejných rozpočtov. „Samozrejme, domácnosti to pocítia. Ak by sa vláda tvárila, že to domácnosti nepocítia, bola by to ilúzia. Momentálne žijeme v Európe, kde je plyn niekoľkonásobne drahší, ako to bolo pred rokom. Takže je pochopiteľné, že ceny rastú,“ vraví odborník.

Ozrejmuje, že pokiaľ nebudú rásť ceny, ľudia nebudú mať dôvod znižovať teplotu na svojich termostatoch. „Zatiaľ čo celá Európa sa snaží šetriť vo svojej spotrebe, regulované ceny na Slovensku spôsobujú, že slovenské domácnosti sa pravdepodobne veľmi málo obmedzujú,“ hovorí ďalej Ďurana.

V princípe sa podľa odborníka nedá vyšpecifikovať, koľko si ktorá domácnosť za teplo priplatí, lebo to závisí od viacerých faktorov. „Na Slovensku nie je jedna regulovaná cena rovnaká pre všetkých, pretože Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhoduje o regulovaných cenách aj na základe lokálnych podmienok. Uvediem príklad. Vo veľkom okresnom meste, kde boli veľké investície do vykurovacej infraštruktúry, je cena vyššia ako v meste, kde sa to udialo pred desiatimi rokmi,“ porovnáva Ďurana.

Ak máme napríklad spotrebu plynu 7,5 megawatthodiny ročne, takto by zdražel plyn o 140 eur za celý rok, čo je mesačne 12 eur. Sú však domácnosti, ktoré spotrebujú 20 megawatthodín plynu, väčšinou sú to rodinné domy. „My tie vysoké ceny potrebujeme, aj keď je to nepríjemné," hovorí analytik Ďurana. Dôvod SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!