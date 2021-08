Peter Pellegrini kritizoval vládu za slabú pripravenosť na tretiu vlnu pandémie koronavírusu. Problémy vidí aj pri očkovaní. Okrem toho, že sa do neho pustilo ministerstvo zdravotníctva, koaličný poslanec Andrej Stančík tak pribudol aj poslanec od Richarda Sulíka Roman Foltin. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že sa na ďalšiu vlnu pandémie pripravuje.

Práve liberál z SaS Pellegriniho vyzýva, aby zaujal jasné stanovisko a odpovedal mu na niekoľko otázok. Nie je to prvý raz, čo sa Foltin do Pellegriniho pustil. „Ste obyčajný populista a spochybňovač vakcín, tak, prosím, nekritizujte vládu za slabú očkovanosť. Vy sa na tej nedôvere k očkovaniu priamo podieľate," hovorí Foltin. Do Pellegriniho sa pustil aj na sociálnej sieti a to rovno s niekoľkými otázkami.