TOTO muselo BOLIEŤ! Pohreb Viršíka bol len pre vyvolených: EXMANŽELKA musela stáť pred dverami

Dojatí kolegovia, zdrvená rodina, ale aj šok na samotnom obrade. Aj to bolo súčasťou poslednej rozlúčky so známym moderátorom Julom Viršíkom († 56), ktorý náhle skonal 26. mája po tom, čo mu zlyhalo srdce. Obrovský žiaľ z jeho smrti priviedol do bratislavského krematória množstvo smútočných hostí, hoci do samotnej obradnej siene sa dostalo len niekoľko „vyvolených“, medzi ktorými, paradoxne, nebola Julova prvá manželka Andrea.