Poslanca Martina Čepčeka vníma slovenská verejnosť už dlhší čas. Pozornosť sa mu darí pútať svojím vystupovaním v NR SR, kde častokrát išiel "proti prúdu" a istým pravidlám jeho pôvodnej domovskej strany OĽaNO. Po istých nezhodách ho z klubu najsilnejšieho vládneho hnutia napokon vylúčili a stal sa z neho nezaradený poslanec.

Z toho si ťažkú hlavu nerobil a dokonca nezanevrel ani na politiku ako takú. Práve naopak. Denník Plus JEDEN DEŇ sa dozvedel informáciu, že plánuje kandidovať v októbrových voľbách. "Jediným dôvodom, prečo som sa vôbec odhodlal kandidovať za poslanca do Nitrianskeho samosprávneho kraja vo volebnom obvode č.3 Nitra, je pomoc ľuďom žiť svoj každodenný život lepšie a spokojnejšie," potvrdil nám. Ako sme sa však dozvedeli, kandidovať nebude ako nezávislý kandidát, ale s podporou strany ŽIVOT-NS Tomáša Tarabu. "Z rodinných dôvodov som si nestíhal vyzbierať podpisy ako nezávislý kandidát, tak som ich poprosil, či môžem byť na ich kandidátke. Pri rozhodovaní, komu pomôcť na kandidátke, som zvažoval niekoľko možností a nakoniec som si zvolil hodnotovo najbližšiu stranu ŽIVOT - národná strana," doplnil na margo strany, ktorá v tohtotýždňovom prieskume agentúry Polis pre Zoznam.sk získala 2,3 perecenta.

Exkluzívne pre náš denník sa k celej záležitosti vyjadril aj samotný Taraba. JEHO REAKCIU SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII.

Zaujímalo nás, či Čepček zvažuje aj vstúpiť do novej strany. "Tých ponúk je viac, no hovoriť o tom, kam vstúpim, je predčasné. Zatiaľ mi ide skôr o pomoc nitrianskemu regiónu, kde som sa narodil, študoval, pracoval, kde žijem a plánujem žiť. Tu som ako aktivista, a neskôr ako poslanec, bojoval proti hazardu v Nitre. Dokonca som autorom finálnej verzie zákona, ktorú za svoju prezentuje niekto iný," uviedol a následne sa rozrozprával detailnejšie o tom, ako by rád pomohol regiónu. "Hlavným bodom je zlepšenie spokojnosti ľudí žijúcich v obciach našej nitrianskej župy. Človek pre dobrý život potrebuje čisté, príjemné životné prostredie a kvalitné služby – verejnoprospešné, sociálne, zdravotnícke, služby pre našich seniorov. VÚC má v kompetencii stredné školy, ktoré by mali mať dobrú úroveň. Ľudia si po práci zaslúžia aj kvalitné možnosti kultúrneho, duchovného, turistického a športového vyžitia. Dôležité pre obce sú investície do pozemných komunikácií. Potrebný je ekonomický rozvoj, investičná, podnikateľská činnosť a čerpanie peňazí z európskych fondov. Je toho veľa, čo by sa dalo naplánovať," uzavrel Čepček.

