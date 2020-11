Revolúcia v obstarávaní? Ani nie...

Úrad pre verejné obstáravanie dozerá na to, ako štát narába s peniazmi občanov. Novela Štefana Holého, ktorý je vo vláde zodpovedný primárne za legislatívu predložil novelu zákona o verejnom obstáravaní, ktorý by mal vláde umožniť zadávať zákazky v doprave napriamo a to až do výšky presahujúcej 5 miliónov eur.

"V najbližších mesiacoch možno stratíme možnosť kontrolovať nákupy za štátne peniaze, ale aspoň budú menej transparentné,"reagovala na sociálnej sieti nadácia Zastavme korupciu.

https://www.facebook.com/NadaciaZastavmeKorupciu/videos/720668135190649

Napriek tomu, že novelu zákona už vláda čiastočne predstavila na tlačovej konferencii pred troma týždňami, dodnes nie je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Na naše otázky nereagoval ani pán Holý, ani Úrad vlády.

Čo nás zaujímalo?

Na tlačovej konferencii spred dvoch týždňov vláda operovala so zákazkami nad 20 miliónov. Na priamo chce pritom zadávať zákazky do 5,3 milióna. V prípade 20 miliónov je proces nastavený nezvratne. Prečo sa neprezentovala doba trvania zákaziek do 5,3 milióna?

Ako chce vláda pohnúť so zákazkami nad 20 miliónov?

V čom má byť oklieštenie kontroly verejnosti a kompetencií UVO transparentnejšie?

Čo vyrieši 7 dňové zverejnenie už uzatvorenej zmluvy v kontexte väčšej transparentnosti?

Ako sa regionálne firmy dozvedia o možnosti pracovať pre štát, ak sa zákazky budú zadávať priamo?

Kedy pôjde novela zákona do medzirezortného pripomienkového konania?

Prečo sa tak zatiaľ nestalo?

Podľa mojich informácií, nie je novelou zákona nadšený ani Brusel. Ako chce vláda ochrániť Slovensko pred sankciami?

Prečo sa tento zákon prezentuje ako pozitívna revolúcia, ak v konečnom dôsledku skomplikuje kontrolu toho, ako sa nakladá s verejnými financiami?

Kritici zákona dokonca naznačili, že je možné sa domnievať, že to čo súčasnej vláde vyhovovalo, kým sedela v opozícii, jej nechutí, keď je pri moci.

Zo zákonu pritom nie je nadšená ani Európska únia. Podľa našich informácií by takýto zákon mohol ovplyvniť aj čerpanie eurofondov a z Euróspkej únie by sme nedostali nič.

Na pripomienkové konanie čakajú aj koaličný partneri. Hovorca ministerky Veroniky Remišovej (Za ľudí) Michal Dyttert nášmu denníku potvrdil, že premiérka je za zrýchlenie nákupov, ale nie za cenu netransparentnosti.

ÚVO rokoval o svojej novele so zástupcami tretieho sektora

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák so svojou pracovnou skupinou dňa 28.10.2020 predstavili zástupcom tretieho sektora zásadnú novelu zákona o verejnom obstarávaní. Na videokonferencii sa zúčastnila Nadácia Zastavme korupciu, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), Slovensko.Digital, Transparency International a Aliancia Fair Play.

„Keďže prichádzame s rozsiahlymi zmenami v zákone, tých podnetov do diskusie bolo viac. Pozorne som si vypočul všetky pripomienky, ktoré budeme ďalej vzájomne komunikovať. Žijeme v náročnom období a preto je prirodzené, že okrem potreby nakupovať rýchlejšie, je dôraz kladený aj na to, aby sa s verejnými peniazmi narábalo transparentne a poctivo. Uvoľnením pravidiel úrad reaguje na korona obdobie a na opakované volania po zjednodušení pravidiel pre nakupovanie za verejné peniaze. Aj dnešná debata ma presvedčila o tom, že musíme klásť väčší dôraz aj na odbornú diskusiu o uvedení našich návrhov na účinné postihovanie nekalých praktík vo verejnom obstarávaní do života,“vysvetlil Miroslav Hlivák.

Úrad vo svojej novele zavádza opatrenia na zrýchlenie verejných nákupov a tiež na zvýšenie odbornosti v nich. Okrem nového konceptu postihovania nekalých praktík prichádza tiež s legislatívnou novinkou- Verejnou politikou otvorenej komunikácie kontrolného orgánu. V spolupráci s INEKO tiež vypracoval legislatívne zmeny pre posilnenie nezávislosti úradu. „Otvorená komunikácia orgánu verejnej moci so zástupcami občianskej spoločnosti je dôležitá pre posilňovanie pilierov právneho štátu. Preto som rád, že odbornú diskusiu sme viedli práve v tak symbolický deň- v deň výročia vzniku Československa. Verím, že je to tiež spôsob ako upevňovať demokraciu a dôveru občanov v štát,“ uzavrel Miroslav Hlivák.

Čo na to tretí sektor?

„Vítame, že sme dostali od ÚVO možnosť vyjadriť sa k jeho návrhom. Vnímame potrebu spoločnosti postihnutej COVIDom zrýchliť štátne nákupy, ale myslíme si, že by to nemalo byť na úkor kontroly verejných zdrojov. Sme radi, že sa do návrhu ÚVO dostali aj niektoré naše pripomienky, ktoré smerovali k väčšej transparentnosti pôsobenia členov Rady ÚVO,“ povedala riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

„Popri posilnení nezávislosti a odbornosti považujeme za dôležité, aby úrad pravidelne vykazoval výsledky svojej činnosti a stavu verejného obstarávania. Preto sme úradu predložili návrh zoznamu kľúčových ukazovateľov, podľa ktorých by sa perspektívne mala hodnotiť efektívnosť legislatívy a regulácie na poli verejného obstarávania a činnosť Úradu pre verejné obstarávanie. Presnejšie informácie pomôžu identifikovať hlavné problémy aj návrhy riešení a znížia riziko neadekvátnych zásahov do legislatívy,“povedal riaditeľ INEKO Peter Goliaš.