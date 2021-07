Bezpečnostné zložky pravdepodobne pokračujú vo vojne. Potvrdil to aj exšéf NAKA Branislav Zurian (44), ktorý v rozhovore pre týždenník Plus 7 DNÍ uviedol šokujúce podrobnosti o súboji funkcionárov NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ale aj o smrti generála Milana Lučanského († 51).

Bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislav Zurian pred niekoľkými týždňami čelil obvineniu pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktoré bolo neskôr zrušené. Len týždeň predtým sa rozhodol pre odchod z funkcie. V spomínanom rozhovore povedal, čo ho k tomu viedlo. „Niekto mi dal nálepku, že som nominant predchádzajúcej vlády,” povedal- Potvrdil, že čelil tlaku od zmeny vedenia Policajného zboru (PZ). Podľa neho mal dokonca vysvetľovať aj to, že sa osobne pozná s bývalou ministerkou vnútra Denisou Sakovou (45). Tá pre náš denník povedala, že po odchode z funkcie sa snaží nekontaktovať bývalých kolegov. „Nerada by som, aby ich pôsobenie bolo ohrozené klebetami, že výsledky ich práce sú pod vplyvom opozičných politikov,” povedala.

Poslednou kvapkou a podnetom pre odchod mala byť pre Zuriana smrť jeho dlhoročného kamaráta a bývalého prezidenta PZ Milana Lučanského († 51). Ako prezradil, jeden z kolegov mu poslal skopírovanú správu, ako si policajti, ktorí robili na Lučanského smrti, zvestujú správu o jeho smrti. „Bolo tam samé - Yes! Yes! Palec hore. Tešili sa, oslavovali,” uviedol v rozhovore pre známy týždenník Zurian.

Zároveň otvorene vyhlásil, že na polícii prebieha vnútorná vojna. „Len v NAKA stojí proti sebe viac skupín. Jedna skupina NAKA objasňuje podozrenia spájané s inou skupinou NAKA,” priznal. Šokoval aj slovami o tom, že pri vyšetrovaní dochádza k zmanipulovaniu výpovedí kajúcnikov. Od šéfa operatívy mal dostať informácie, že tím vyšetrovateľa Čurillu ovplyvňoval ľudí, aby vypovedali istým spôsobom. „V marci prišiel zase za mnou s tým, ako operatívci skrivili ďalší prípad,” dodal. Prezídium PZ v reakcii pre náš denník uviedol, že o takých prípadoch nemá informácie. „Nechcem však svojimi vyjadreniami zasahovať do vyšetrovania Úradu inšpekčnej služby. Je v mojom záujme a aj v záujme celej polície, aby boli tieto podozrenia vyšetrené,“ dodal šéf polície Peter Kovařík (54).

Zurian tiež vyhlásil, že od minulého septembra nemal prístup k ničomu, čo sa týkalo tímu Očistec. Podľa neho dôvodom bola nedôvera Kovaříka, inšpirovaná ÚŠP a prokurátormi Petrom Kyselom a Danielom Lipšicom, ktorí trvali na odvolávaní Zuriana z funkcie. „Dôvodom bola existencia informácií, z ktorých vyplývala potreba budúcich výsluchov vedenia NAKA minimálne v pozícii svedkov. Opatrenia boli nastavené tak, aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti o možnej zaujatosti. S týmto postojom súhlasil aj vtedajší riaditeľ NAKA,” uvádza sa v stanovisku Prezídia Policajného zboru.

Na záver exšéf NAKA povedal, že ÚŠP brzdí vyšetrovanie veci, ktorá sa týka podozrenia z daňových trestných činov súčasných vládnych politikov. „Mikulec vraj zobral niekoľko tisíc eur za nejaký IT systém, ešte keď pôsobil vo Vojenskom spravodajstve,” dodal. ÚŠP v reakcii pre náš denník uviedol, že tieto informácie považuje za sčasti nepravdivé a sčasti účelovo vytrhnuté z kontextu. Prokurátori nemajú vedomosť o žiadnej trestnej veci týkajúcej sa súčasných politikov, v ktorej by sa nekonalo. „Daňová trestná vec, ktorú spomína B. Zurian, sa netýka žiadneho vládneho politika a s touto vecou bol bývalý riaditeľ NAKA oboznámený,” dodali. „Informácia bývalého riaditeľa NAKA, že osoba A mu hovorila, že počula od osoby B, že aj osoba C mala zobrať úplatok, nie je bez ďalšieho dôvodu na vznesenie obvinenia,” zhrnul ÚŠP.

