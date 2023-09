Umelá inteligencia (AI) - áno, alebo nie? Jej prívrženci hovoria, že AI môže pomôcť pri zlepšení zdravotnej starostlivosti, vývoji lacnejších výrobkov a služieb, či dokonca v školstve. Všetko za má ale aj svoje proti. Opačná skupina sa bojí o to, že ich v práci nahradia stroje, no existujú tu mnohé nebezpečenstvá, ktoré sa týkajú dokonca aj života. Okrem toho sa AI dá použiť na tvorbu až takých dezinformácií, ktoré sú prakticky nerozoznateľné od skutočnosti.

Za ľudí bude šoférovať, pracovať, alebo napríklad aj ovládať drony umelá inteligencia. To ale môže byť aj nebezpečné. Podľa kryptomagazin.sk totiž dron riadený AI "zabil" v USA svojho ľudského operátora v simulovanom teste. AI mal operátor prekážať v dosiahnutí cieľa misie. „Jedným z najväčších rizík pre budúcnosť civilizácie je umelá inteligencia,“ povedal v minulosti majiteľ Twitteru Elon Musk.

Nebezpečenstvom to ale bude aj pre šírenie dezinformácií. Už teraz sa objavujú na internete zvukové nahrávky, ktoré sú prakticky nerozoznateľné od reality. „Milé Slovenky a Slováci. Po pravidelnom a dlhodobom sledovaní relácií kulturblogu som sa rozhodla v nasledujúcich voľbách vyjadriť podporu X.Y. (meno v rámci moratória nemôžeme zverejniť, poznámka redakcie). Krúžkujte číslo Z na kandidátke UVY. Táto krajina si to zaslúži,“ povedala na zvukovej nahrávke prezidentka Zuzana Čaputová. Samozrejme, hlava štátu túto vetu nikdy nevyslovila, ide o "fake". Toto ale nie je jediný prípad. Na internete sa šíra mnohé ďalšie nepravdivé nahrávky.

Každému jednému jednotlivcovi teda okrem iného hrozí, že sa na internete dopočuje niečo, čo nikdy nevyslovil. Potom to bude dotyčná osoba ťažko vysvetľovať tým, ktorých sa to dotklo, prípadne ktorých jeho hlas pred voľbami ovplyvnil voličov. Špekuluje sa aj o tom, že AI môže mať v budúcnosti vlastné ciele ktoré nekorešpondujú s vôľou človeka. „Zlé jazyky hovoria, že superinteligentný stroj s vedomím bude to posledné, čo človek vymyslí,“ povedal pre Trend odborník na umelú inteligenciu Ivan Sekaj z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.

