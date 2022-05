Boris Kollár a ženy. To je téma, o ktorej by sa za ostatné roky dali napísať knihy. Najznámejší slovenský multiotecko sa svojou náklonnosťou k nežnému pohlaviu nikdy netajil. A ani by nemohol, pretože za sebou zanecháva hmatateľné dôkazy v podobe detí. Tých má už 11, dvanáste je na ceste. Porodí mu ho jedna z mamičiek - Barbora Richterová.

Predseda parlamentu je okrem iného známy aj tým, že o svojom apetíte a chuti na ženy hovorí absolútne bez okolkov. "Pokojne nech si nasadí (volavku). Keď to bude pekná baba, tak sa s ňou aj vyspím," odpovedal pred 2 rokmi na tlačovej konferencii na otázkuz denník SME, či nemá strach, že ho niektorá z jeho náhodných mileniek, s ktorými si píše na sociálnej sieti, môže vydierať.

Nezľakol sa ani po kauze, keď prasklo, že si vypisoval s mladou, vtedy ešte neplnoletou Simonou zo zariadenia Čistý deň. V tom čase na verejnosť unikli ich spoločné správy, v ktorých predseda NR SR dával sexici odvážne návrhy. "Vyšu*áááááme sa," odkázal jej.

A práve Simony sa týkajú najnovšie zistenia, ktoré vypátral denník Plus JEDEN DEŇ. Ako sme sa dozvedeli, mladá kráska si najnovšie zarába nahotou. Na známej stránke, na ktorej je možné zverejňovať svoje odvážne fotky, za ktoré "fanúšikovia" platia nemalé peniaze, má otvorený účet. Pridaných má už 73 záberov, ktoré sú doslova ako z porna...

Stačí zaplatiť a môžete sa kochať.. Alebo pohoršovať.

