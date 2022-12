TOTÁLNY ŠOK! Niekdajší "GAZDA PRAVICE" Procházka sa ZMENIL na nepoznanie: Je to vôbec on?

Radoslav Procházka patril medzi najvýraznejšie osobnosti politického života na Slovensku. Azda málokto má totiž za sebou také vzostupy a pády, ako on. Do februára 2013 bol členom KDH, za ktoré kandidoval vo voľbách do NR SR 2012 z 10. miesta kandidátky. V roku 2014 už kandidoval ako občiansky kandidát vo voľbe prezidenta SR. Podarilo sa mu to dotiahnuť až na tretie miesto v prvom kole a do 2. kola voľby podporil Andreja Kisku.

Práve úspech v prezidentských voľbách v ňom naštartoval túžbu posunúť sa ďalej a najmä vyššie. Netrvalo dlho, keď odrazu oznámil, že zakladá novú politickú stranu a zároveň sa vzdá poslaneckého mandátu. Vznikla strana SIEŤ, v ktorej s ním bol napríkla aj Miroslav Beblavý či Andrej Hrnčiar. Strana mala doslova raketový štart a v predvolebných prieskumoch figurovala na popredných miestach a o Procházkovi sa začalo verejne hovoriť ako o nádejnom "gazdovi pravice".

Prišli však viaceré kauzy, vrcholom ktorých bol podraz od Igora Matoviča. Ten krátko pred parlamentnými voľbami v roku 2016 zverejnil nahrávku, na ktorej bol rozhovor jeho s Procházkom, ktorý si u lídra OĽaNO dohadoval inzerciu v jeho novinách. Vtedy verejnosť počula legendárnu odpoveď "pol na pol", ktorá sa týkala spôsobu financovania spomínanej reklamy. Sieť začala v prieskumoch klesať, výsledkom čoho bolo chabých 5,60 percent vo voľbách. Išlo o poslednú stranu, ktorej sa podarilo prekročiť brány parlamentu. Klinec do politickej rakvy si zasadil Procházka sám, keď podrazil pravicové strany a spoločne s Mostom - Híd vstúpil do koalície so Smerom a SNS.

Procházka voličov podrazil, keď sa nečakane po voľbách spojil so Smerom. Zdroj: MATEJ KALINA

Jeho voliči mu tento krok neodpustili a prudko začal klesať na popularite ako on, tak strana. 31. októbra 2016 sa Procházka vzdal mandátu v NR SR a členstva v Sieti. Následne neúspešne kandidoval na sudcu Súdneho dvora Európskej únie. Dnes sa venuje advokátskej praxi a ústavnému právu.



Vráťme sa ešte späť k volebnej kampani v roku 2016. Vtedy Slovensko doslova zaplavili bilbordy strany Sieť, na ktorých boli všetci jej kandidáti "vyštafírovaní" ako zo žurnálu. Všetci, na čele s Radoslavom Procházkom mali na fotografiách, ale aj následných tlačových konferenciách elegantné biele košele s vyhrnutými rukávmi. Líder strany podčiarkol tento marketingový ťah aj svojím vlastným výzorom. Procházka vyzeral zdravo, mlado, sviežo a odhodlane.

O to väčší šok sme zažili tento týždeň, keď prezidentka Zuzana Čaputová odvolávala vládu Eduarda Hegera. Situáciu ako odborník na ústavné právo hodnotil v diskusii na TA3 práve Procházka. Toho by ste však v dotyčnom pánovi, ktorý sedel pred televíznou kamerou, len ťažko spoznali. Namiesto vitálneho, čerstvého päťdesiatnika bol totiž v štúdiu strhaný, šedivý, starší pán, ktorý žiadneho nádejného gazdu pravice nepripomínal. Veď napokon, posúďte sami.

Prečítajte si tiež: