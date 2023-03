Extenistka Tabák všetkých prekvapila správou, že sa rozhodla opustiť klub Sme rodina, ktorému šéfuje predseda parlamentu Boris Kollár. „Nemôžem sa stotožniť s názorom klubu Sme rodina, ktorého som bola členom, že posielame na Ukrajinu naše stíhačky Mig – 29. Dôvodom je klamlivý a nelegitímny spôsob, akým prišlo k darovaniu našich Migov na Ukrajinu,“ píše Tabák na sociálnej sieti. "Na jednej strane rešpektujem názor poslaneckého klubu Sme rodina, ale ako nečlenka strany som nevedela ovplyvniť stanovisko strany. Preto som sa rozhodla vystúpiť. STOP VOJNE!" odkázala extenistka.

Poslankyni sme sa pýtali, či ju sklamalo rozhodnotie strany Sme rodina, ktorá napokon odsúhlasila darovanie stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu. "Nesklamali ma, ja rešpektujem ich názor a som sa podľa toho zariadila. Ale nemôžem chodiť po parlamente s tričkom Stoj vojne!, keď viem, že aj na základe môjho klubu boli poslané stíhačky na Ukrajinu," hovorí Tabák. Ako ďalej uviedla, spoliehala sa na verejný prísľub, že k odovzdaniu našich stíhačiek nedôjde, a prebehne v parlamente o tom diskusia, to sa ale neudialo. "Čo sa povedalo na výbore, všetko bolo klamstvo. Doteraz nie je ani právna analýza...Toto takto nejde," okomentovala situáciu Tabák.

Tabák nášmu denníku prezradila, že mimo nej bol aj ďalší poslanec zo Sme rodiny, ktorý bol proti dodaniu stíhačiek na Ukrajinu, menovať ho ale nechcela. "My dvaja sme povedali, že ak by sme o tom hlasovali v parlamente, boli by sme proti," ozrejmila Tabák. A ako reagoval Boris Kollár na jej správu o odchode? „Určite bol prekvapený. Rozišli sme sa ale v dobrom," reagovala stručne poslankyňa. Tabák sme sa pýtali aj na to, ako po tomto kroku vidí svoju politickú budúcnosť: plánuje vstúpiť do novej politickej strany, alebo si zakladá vlastnú stranu? ODPOVEĎ TABÁK NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Správu budeme aktualizovať o reakciu Borisa Kollára!