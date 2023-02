Sloboda a Solidarita (SaS) nebola ešte nikdy tak blízko k tomu, aby sa nedostala do parlamentu. Strana Richarda Sulíka (55) má v obľube hrdiť sa tým, že je plná odborníkov na rozličné témy. To však zjavne nestačí. V najnovšom prieskume agentúry Focus pre TV Markíza získala len 5,3 % hlasov, čiže sa pohybuje na hranici zvoliteľnosti. Je načase začať konať.

Zatiaľ čo Sme rodina sľubovala pred voľbami 2020 lacné nájomné byty a verejnú dopravu pre žiakov zadarmo a OĽaNO na čele s Igorom Matovičom (49) zbrojila proti Smeru aj návštevou vily Jána Počiatka (52) v Cannes, SaS predstavila 370-stranový volebný program. „Je to návod na to, ako zlepšiť život v našej krajine,“ povedal vtedy Sulík. OĽaNO získalo vo voľbách 25,02 %, Sme rodina 8,24 % a SaS iba 6,22 %. Turbulentné tri roky po voľbách však všetko zmenili a liberáli sa začínajú stretávať s vážnymi problémami. V najnovšom prieskume preferencií Focusu pre TV Markíza už majú dokonca iba 5,3 %.

V Liberálnom dome sa však nevzdávajú a strana chce situáciu zvrátiť. Aj predvolebnú kampaň chce poňať inak ako v minulosti. Už koncom minulého roka Sulík čo-to naznačil: „Voľby 2024 budú kampaňou môjho života.“ Denník N prišiel nedávno s informáciou, že liberáli rokujú o spolupráci s marketérom Marekom „guru Mára“ Prchalom (48). Ten 10 rokov pomáhal s mediálnymi výstupmi hnutiu ANO českého expremiéra Andreja Babiša (68). Pričinil sa aj o jednoznačnú výhru ANO v parlamentných voľbách 2017.

„Strana s ním rokuje, ale predpokladám, že kým sa nedohodnú, nič konkrétne nepovedia,“ dozvedeli sme sa z prostredia SaS. Podľa politológa Tomáša Koziaka by bolo angažovanie Prchala správnym krokom, no nemuselo by zaručene priniesť požadovaný výsledok: „Prchal je asi to najlepšie v strednej Európe, čo sa týka vedenia politických kampaní. Tá bola pre ANO úspešná. No môžete byť akýkoľvek marektingový guru, pracujete len s tým materiálom, ktorý máte.“

Otázne je, či Prchal nemôže SaS dokonca uškodiť vzhľadom na to, že je spájaný aj s kontroverznou Babišovou kampaňou v prezidentských voľbách: „Môže to byť problém. Tam niektoré veci prepálil. Sulík a SaS sú však v inej situácii ako Babiš v prezidentskej kampani. Tu vidím vyššiu šancu na zvrátenie situácie, ale zázraky netreba čakať.“

Snímky z toho, čo stváral Babiš po vyhratých voľbách s Prchalom, nájdete v galérii.

