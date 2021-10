Zatiaľ čo bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko sedí vo väzení za falšovanie zmeniek, jeho manželka Henriett začala celkom iný život. Uzatvorila sa do seba, na sociálnych sieťach zdieľa motivačné citáty a vrhla sa do nového podnikania.

Vzťah niekdajšieho televízneho magnáta a exministra hospodárstva Pavla Ruska so sympatickou brunetou Henriett Heger sa začal už v roku 2011. Bolo to len krátko potom, čo si dal bývalý šéf Markízy definitívne zbohom so svojou dlhoročnou manželkou Vierou. Po následnom romániku s modelkou Magdou, ktorá sa preslávila fotením pre pánske časopisy, sa však už definitívne usadil v náruči Henriett. Ich vzťah vydržal rôzne vzostupy, no v ostatnom čase najmä pády. Spočiatku idylický vzťah začali po čase narúšať Ruskove problémy, v ktorých lietal čoraz častejšie. Prvá veľká facka prišla v momente, keď sa exministrovi hospodárstva prestalo finančne dariť. Už v auguste 2012 tak musel začať rozpredávať svoje nehnuteľnosti, ktoré sa ocitli v dražbe. V podnikaní mu to išlo rovnako biedne a čerešničkou na torte začali byť opletačky s orgánmi činnými v trestnom konaní. Rusko sa podľa slov obžaloby doslova dal namočiť do podvodu s falšovanými zmenkami TV Markíza, ktorý vymyslel jeho niekdajší rival, ale aj kumpán Marian Kočner. Výsledkom ich nekalého ťaženia bol rozsudok na 19 rokov nepodmienečne.

Pavol Rusko a Marian Kočner koncom 90. rokov. Dnes sedia obaja v base. Zdroj: Vladimír Benko

Ostatné roky boli pre bývalého televízneho mága zrejme dosť trpké a nepríjemné. Jediným svetlým bodom bola jeho partnerka Henriett, s ktorou sa pred dvomi rokmi oženil. „Bola to diskrétna svadba, taká krásna a milá 5-dňová dovolenka v tichom prostredí,“ povedal nám v tom čase sám Rusko. Na toto obdobie však dnes môže exminister spomínať už len spoza mreží. Pohnúť sa a pokúsiť sa ďalej žiť normálny život však musela aj sympatická Henriett Rusko Heger. Tú sa nám podarilo vypátrať na sociálnej sieti, kde z času na čas pootvorí okno do svojej, zdá sa citlivej a ubolenej duše. Svedčia o tom rôzne citáty, ktoré zdieľa na svojom profile. „Vymaž, prestaň sledovať a odpoj sa od všetkých a všetkého, čo ťa okráda o pokoj a šťastie. Nielen na internete, ale aj v reálnom živote. Nepotrebuješ byť pri ľuďoch, ktorí si nevážia tvoju hodnotu," píše sa v jednom z nich. V tom ďalšom dokonca naznačuje, že jej je čoraz bližšia samota: „Preferujem samotu pred falošnou spoločnosťou."

Článok pokračuje na ďalšej strane.