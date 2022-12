Za zákon roka zahlasovalo 93 zo 136 prítomných poslancov. Potvrdila sa tak dohoda koaličných strán OĽaNO, Sme rodina, Za ľudí s opozičnou SaS o podpore rozpočtu. Spolu s ním vzalo plénum na vedomie rozpočet verejnej správy na nasledujúce tri roky. Deficit verejných financií SR by mal v budúcom roku vzrásť na 6,44 percent hrubého domáceho produktu z tohtoročných takmer piatich percent.

Deficit očistený o dočasné vplyvy budúci rok zodpovedá úrovni 3,1 percentá HDP, čo je blízko odhadu aktuálneho roka (2,9 % HDP). Parlament zároveň zrušil koncesionárske poplatky pre RTVS, zvýšil zdanenie liehu v budúcom roku o 30 percent a trvalo sa zníži DPH pre služby v gastro a turistickom sektore, ale aj zvýši odvod z hazardných hier.

Nový rozpočet by zároveň mal predznamenávať koniec ministrovania Igora Matoviča (49), ktorý prisľúbil, že sa po jeho schválení funkcie vzdá. Ako však neskôr upozornil Denník N, Matovič podľa ústavy za súčasných okolností nemôže odstúpiť a ani ho nemôžu odvolať. Jedinou možnosťou ostáva, že mu prezidentka odoberie poverenie. „Pani prezidentka by návrh premiéra akceptovala,“ ozrejmil Prezidentský palác. K tomuto kroku by podľa dostupných informácií mohlo prísť už dnes.

Po ohlásení výsledkov hlasovania sa v rokovacej sále rozoznel potlesk a Matovič vyzdvihol transparent s nápisom „ĎAKUJEM ZA POMOC ĽUĎOM". Celú situáciu „okorenila” poslankyňa Romana Tabák (31), ktorá oslávila dobré správy vystrelením konfiet, čím vystrašila prítomných poslancov. Predseda parlamentu ju okamžite informoval, že ju bude riešiť na výbore. Odpoveď na otázku, prečo sa rozhodla osláviť rozpočet práve takto, nájdete v galérii

Podľa Sulíka v sebe nový štátny rozpočet nesie aj niekoľko nedostatkov. „Schválený rozpočet nie je úplne podľa našich predstáv, ale urobili sme, čo bolo v našich silách,“ povedal šéf SaS. Pripomenul, že na požiadavku liberálov boli do rozpočtu zavedené výdavkové limity a časť prostriedkov zo všeobecnej pokladničnej správy bola rozpísaná do kapitol rezortov zdravotníctva a spravodlivosti.

Richard Sulík uznal, že rozpočet ráta s výrazne vyššími výdavkami ako s príjmami. „Deficit je obrovský. Chcem veriť, že budúci rok sa situácia upokojí, najmä čo sa týka inflácie, a že už takýto veľký deficit nikdy viac mať nebudeme," dodal exminister hospodárstva.

