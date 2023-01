O Richardovi Sulíkovi je známe, že pochádza z emigrantskej rodiny. Dlhé roky žil v Nemecku a jeho rodičia tam ostali dodnes. V roku 2011 poskytla týždenníku Život rozhovor jeho mama Agáta, ktorú redakcia spoločne s jej manželom Jánom Sulíkom (zomrel pred piatimi rokmi, pozn. red.) vypátrala v malom mestečku Bad Füssing.

Mladý Richard Sulík. Zdroj: archív R.S.

Po pozornom prečítaní slov pani Sulíkovej zrejme mnohí ľudia lepšie pochopia niektoré kroky či rozhodnutia jej syna. „Bol veľmi pokojný a v škole úplne bezproblémový. Raz išiel zo školy a videl na chodníku učňovkárov. Išiel za nimi a hovorí: Tamtí starší z mojej školy mi stále robia zle. Nemohli by ste ich trochu zmastiť? Donesiem vám za to cigarety. On už odmalička takto obchodoval,“ povedala v samotnom úvode mama exministra hospodárstva.

O ňom je známe, že nemá problém povedať človeku do očí, čo si myslí. Aj to však evidentne pramení z jeho minulosti. „V bytovke sme mali suseda – operného speváka, ktorý doma stále nôtil. Hovorím manželovi: Nemá zlý hlas, ale keď to trvá tak dlho, človeka to otravuje. Richard počul našu debatu a pri prvej príležitosti to susedovi presne v tomto duchu aj vyložil,“ zasmiala sa Agáta Sulíková, ktorá si zaspomínala na študentské časy svojho syna.

Po základnej škole nastúpil Richard Sulík na technické gymnázium vo Pforzheime. Na rozdiel od svojej sestry Petry bol odjakživa veľký pragmatik. „Ak nedostala Petra v škole jednotku, bola chorá. Vždy musela byť medzi najlepšími. Aj vysokú školu skončila s takým prospechom, že dostala finančnú odmenu. Richard bol pragmatickejší, preňho bolo dôležité, že školu zvláda. Jednotkár bol iba v tom, čo ho zaujímalo. Predmety, ktoré ho nebavili, len prechádzal,“ spomínala pani Sulíková. Po maturite šiel na pohovory do leteckej spoločnosti Lufthansa. Prijali ho na výcvik pilota, napokon si to však rozmyslel.

Ako to ďalej pokračovalo, už každý vie. Richard Sulík sa definitívne vrátil na Slovensko, kde rozbehol úspešnú firmu Fax & Copy. „Mal 22 rokov a začalo sa mu úžasne dariť. V kancelárii mu visela mapka Slovenska, a keď som tam prišla, ukazoval mi pozapichované malé červené vlajočky a hovoril: Aj tu už máme prevádzku, aj tu, aj tu... Ja som ho ako mama obdivovala, že mladý chlapec takto robí,“ spomínala ďalej jeho mama.

Mama Richarda Sulíka nebola z jeho vstupu do politiky nadšená. Zdroj: EMIL VAŠKO

K politike pričuchol vďaka svojej diplomovej práci o rovnej dani, ktorá sa stala základom pre daňovú reformu zavedenú vládou Mikuláša Dzurindu. Sulík sa stal poradcom ministra financií Ivana Mikloša, neskôr Jána Počiatka. Medzitým dostal od bratislavského primátora ponuku na post riaditeľa mestskej firmy OLO (Odvoz a likvidácia odpadu).

Podiel vo firme Fax & Copy predal za vyše 100 miliónov korún, aj vďaka tomu mohol začať rozmýšľať o založení vlastnej politickej strany. „Do smrti nepochopím, prečo sa dal na politiku. S jeho peniazmi a možnosťami sa mohol vyvaľovať niekde v Karibiku. Keď mi oznámil, že zakladá politickú stranu, vravela som, aby dal pokoj," začala svoje rozprávanie o politickej kariére syna. Po týchto slovách však nasledovali omnoho drsnejšie vyjadrenia, z ktorých ostanete v šoku.....

