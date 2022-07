Vážený pán premiér, milý Edo... takto „rozkošne" začal minister Richard Sulík (54) list, v ktorom vypovedá koaličnú zmluvu. Vzápätí však prešiel do drsnej reality. Premiérovi prízvukoval, že pokiaľ nesplní jeho požiadavky, strana SaS so súčasnou vládou končí! Nezvyčajný spôsob oznámenia vypovedania zmluvy zaskočil aj odborníkov, podľa ktorých je aktuálne všetko v rukách premiéra!

Politológ Radoslav Štefančík je presvedčený, že list pre premiéra v skutočnosti nebol určený premiérovi, ale voličom. „Politici si bežne nevypisujú ‚líbesbrífy′, ale rokujú za jedným stolom," zhodnotil odborník. „Ak chcú niečo dosiahnuť, Sulík už o to nemá záujem. Listom oslovuje voliča a predstavuje zdôvodnenia možného pádu vlády pre prípad, ak by mu to chceli jeho súčasní priaznivci v nasledujúcich voľbách zrátať. Tak, ako mu to spočítali vo voľbách 2012," konštatoval politológ so slovami, že premiér by nemal pristúpiť na podobné divadlo.

Naopak, politológ Grigorij Mesežnikov sa domnieva, že SaS ešte stále čaká na reakciu OĽaNO. „Oslovením ‚milý Edo′ dáva Sulík najavo, že nemá personálny problém s osobou premiéra," podotkol. „SaS dalo jasné ultimátum. Je to signál, že postoj SaS sa nemení a teraz očakávajú odpoveď OĽaNO," konštatuje Grigorij Mesežnikov. Aký postoj by mal zaujať premiér, je podľa odborníka otázkou za „milión dolárov" a otvorene priznal, že Hegerovi pozíciu nezávidí. Napokon však predsa len ozrejmil riešenie, ktoré by mohlo premiérovi pomôcť spory urovnať!

Sulík v liste konštatoval, že súčasná vláda a koalícia sú vnímané ako konfliktné a sprevádza ich hrubé a opakujúce sa porušovanie koaličných dohôd. „Koalícia s fašistami, nezodpovedné nakladanie s verejnými financiami, opakované hrubé obchádzanie princípov pri tvorbe legislatívy, ľahkovážne neobsadenie dôležitých ústavných orgánov a verejných úradov a hrubé klamstvá, útoky a urážky koaličného partnera, ktoré presahujú hranicu možnej spolupráce," vymenúva množstvo problémov Sulík.

Hoci saskári zdôrazňujú, že zotrvanie v koalícii považujú za prioritu, tak ako doteraz už pokračovať „nemôžu a nebudú". „Čakáme na Tvoje vyjadrenie a ďalšie kroky smerujúce k rokovaniam o novej koaličnej zmluve, na ktorých prednesieme aj naše konkrétne návrhy," uzatvára Sulík list premiérovi. Liberáli neskôr podotkli, že v tejto fáze „ide už len o to, či predstaviteľom OĽaNO záleží viac na budúcnosti Igora Matoviča, alebo na budúcnosti Slovenska".

Šéf liberálov si napriek ultimátu, v rámci ktorého žiada odchod ministra financií Igora Matoviča (49), aj naďalej necháva otvorené zadné dvierka. A SaS je podľa jeho slov kedykoľvek pripravená rokovať o novej koaličnej zmluve.

Osud vlády je teda nateraz nejasný a hoci Sulík často opakuje, že odchod SaS by neznamenal jej pád, koaličnú zmluvu podľa predošlých vyjadrení nechce meniť ani predseda Sme rodina Boris Kollár. Šéf poslaneckého klubu hnutia Peter Pčolinský už skôr zdôraznil, že v prípade odchodu partnera z koalície by do menšinovej vlády nešli.