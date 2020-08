Takzvaný Výbor na uvádzanie výrokov Igora Matoviča na pravú mieru vznikol v polovici apríla ako reakcia na množiace sa premiérove statusy, ktoré neraz pobúrili celé Slovensko. „Sme tu, aby sme výroky Igora Matoviča uvádzali na pravú mieru, aby sme pomohli predchádzať nedorozumeniam a aby sme vám povedali, čo pán premiér myslel, keď povedal niečo úplne iné,” píše sa na stránkach nevšednej skupiny, ktorá vznikla na sociálnej sieti.

Tvorcovia zaujímavej iniciatívy si za cieľ kladú poskytnutie pomoci. “Zdá sa totiž, že napriek tým najlepším úmyslom sa pánovi predsedovi vlády Igorovi Matovičovi nedarí svoje myšlienky sprostredkovať kultivovaným a nekonfliktným spôsobom. Na to sme tu. Nie sme odborníci, len dobrovoľníci, ktorým záleží na úrovni verejnej diskusie a na tom, aby sme si rozumeli. Neplatí nás nikto a nemáme žiadne postranné úmysly, okrem tých najlepších. Sme si, ostatne, istí, že nás všetkých spája spoločný cieľ: lepšie a slušnejšie Slovensko,” odkazujú tvorcovia iniciatívy.

Originál Matovič (reakcia na odvolávanie)

Peťko, prosím, podpíš to Robkovi, nerob drahoty. Pánovi si slúžil verne 20 rokov. Kryl si jeho mafiánske činy, zametal si stopy, obhajoval pred ľuďmi aj tie najhoršie zločiny, ktoré vaša mafiánska banda páchala... až na systém, ktorý ste spolu vytvorili, doplatili životom dvaja mladí ľudia. Vieš, pre mňa ten, kto zlo kryje, rovnako zlo pácha. Ty si v tom preborník, tak sa neser a podpíš mu to. Prestaň sa hrať na niečo iné, keď si len jeho obyčajný klon. Áno, nemá jamôčky a pekný kukuč, je z neho len zodratý starý pes. Zodral sa však pre teba a tebe podobných - riťolezov a šplhúňov po cudzých chrbtoch a ty si mu taký nevďačný.

Podpíš mu to a ukáž, že ste stále jedna žumpa. Ukáž, že držíte spolu a dokáž pánovi, že po voľbách môže s tebou opäť naplno rátať. Šup, šup, mucko. Pán vďačnosť čaká.

Ilustrácia Zdroj: Danglár

Výbor na uvádzanie výrokov Igora Matoviča na pravú mieru

Schôdzu na moje odvolanie chcú zvolať dve strany, ktorých predsedovia sa volajú Robert Fico a Peter Pellegrini. Už len tieto dve mená stačia na to, aby bolo jasné, o čo ide. Peter Pellegrini a Robert Fico nemajú právo na nič - to oni majú na svedomí to, v akom stave sa Slovensko nachádza. Ľudia ma zvolili práve preto, že oni svojich voličov sklamali. A nielen to - urobili zo Slovenska krajinu mafiánov a oligarchov.

Samozrejme, svoju diplomovú prácu považujem za nešťastnú. Ak by som bol vedel, že jedného dňa bude zo mňa premiér, dal by som si na nej záležať viac. Ospravedlnenil som sa za ňu, avšak ospravedlnenie nestačí. Práve preto po návrate v úzkej spolupráci s ministrom školstva a odborníkmi budeme pracovať na tom, aby sa takéto prípady už neopakovali. Vzdelanie a poctivosť sú totiž pre budúcnosť našej krajiny kľúčové.

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE