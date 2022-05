Tento záver vyplynul z pracovného stretnutia primátorov a starostov obcí a miest okresov Senica, Malacky, Myjava a Skalica. Podľa nich navrhnutý protiinflačný balíček v súčasnej podobe ohrozuje fungovanie základných funkcií samospráv a bude mať priame dosahy na rozpočty miest a obcí. Týmto spôsobom obce Záhoria posúvajú už ohlásenú štrajkovú pohotovosť na vyšší stupeň.

"Zhasneme, aby sme v budúcnosti mohli svietiť. Zároveň žiadame prezidentku SR, aby protiinflačný balíček podpísala až vtedy, keď budú samosprávy mať v plnej miere pokryté finančné kompenzácie," informovali primátori a starostovia celého Záhoria.

Nie sú jediní. Obce regiónu Jaslovské Bohunice sa rovnako pridali k štrajkovej pohotovosti.

Obce a mestá, združené v Združení miest a obcí (ZMO) región JE Jaslovské Bohunice, podporujú vyhlásenú štrajkovú pohotovosť a aktivity Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na protest proti návrhom na zníženie daňových príjmov mestám a obciam z dielne rezortu financií. Podľa predsedu Maroša Sagana sa zapojila prevažná väčšina z jeho takmer 150 členov, ktorí na znak podpory stiahli aj vlajky pred obecnými úradmi na pol žrde.

"Aktivity ZMOS podporujeme, myslíme si, že vláda sa k nám nespráva ako k serióznym partnerom a robí si zo samospráv bankomat," uviedol Sagan pre TASR. Pripravované opatrenia z dielne rezortu financií sú podľa neho v konečnom dôsledku na úkor obyvateľov. "Hoci niektoré rodiny dostanú pár sto eur navyše za rok, na strane druhej ich dieťa sa nedostane do škôlky alebo do školy. Hovorím o mnohých prípadoch, keď obce nebudú môcť dokončiť načaté projekty práve pre to, že im zmizne z rozpočtu už v tomto roku niekoľko desať alebo stotisíc eur, o ktoré vláda samosprávy ukracuje," uviedol.

Pridala sa aj Bratislava

Článok pokračuje na druhej strane >>>